توفي ليلة الأحد إلى الإثنين بمستشفى جيجل ثمانيني ‘’ع.عمار’’ متأثرا بجراحه الناتجة عن طعنة وجهها له ”ب.ر” البالغ من العمر 53 سنة متزوج وأب لـ8 أطفال وذلك بالحي التساهمي بمدينة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر. الجريمة وقعت بالحي المذكور عندما تقدم الجاني من الضحية الذي كان جالسا بمقهى الحي ووجه له طعنة على مستوى البطن محاولا توجيه طعنات أخرى، إلا أن أصدقاء الضحية منعوه من ذلك، ليتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة. للإشارة، الجاني يعاني من اضطرابات نفسية وقد سلم نفسه لمصالح الأمن التي أوقفته وحولته للتحقيق في ملابسات هاته القضية التي خلقت ذعرا كبيرا في أوساط الحي والتي تبقى أسبابها غامضة.

.. ومحاولة انتحار امرأة متزوجة

أقدمت، أول أمس، امرأة متزوجة تبلغ من العمر 46 من إحدى قرى بلدية الأمير عبد القادر على محاولة الانتحار عن طريق ابتلاعها لكمية هامة من الأدوية الطبية والكيميائية، مما استدعى نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى الطاهير أين خضعت إلى عملية غسيل المعدة، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، فيما تبقى أسباب محاولة الانتحار غامضة.

ي.ب