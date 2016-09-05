تمكنت مختلف مصالح الأمن بسطيف بعد امتحان حالة عدد هام من الأشخاص، من ضبط 20 منهم في حالات تلبس سواء بصدد تعاطي المخدرات أو حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك الشخصي أو حتى شرب الخمور بفضاءات وأماكن عمومية. حيث حجزت مصالح الشرطة إثر تلك العمليات كمية من المخدرات، ضبطت على شكل قطع متفاوتة الأحجام، كما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة (خناجر)، بالإضافة إلى كمية من المشروبات الكحولية. المصالح المختصة أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين بتهمة حيازة المخدرات أو تعاطيها أو حيازة أسلحة بيضاء محظورة، وأحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث وضع 13 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 7 من استدعاءات مباشرة.

ع.ل