تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي علي منجلي 04 بأمن ولاية قسنطينة من وضح حد لمجموعة أشرار تتكون من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين14 و 36 سنة ، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة وإخفاء أشياء مسروقة.

وقائع القضية تعود إلى الأسبوع المنصرم إثر تلقي المصلحة شكوى من قبل ضحية بخصوص تعرض منزله بالوحدة الجوارية 17 علي منجلي للسرقة من قبل مجهول أين استولى الفاعل على كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر ومجموعة من الأدوات الكهرومنزلية، جهازي إعلام آلي، هاتفين نقالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية وكذا مبلغ بالعملة الصعبة ومفتاح سيارة من نوع بيجو308.

على الفور تم التنقل إلى عين المكان وإجراء معاينة ميدانية للمنزل محل السرقة تم من خلاله مباشرة التحريات في القضية واستغلال للمعطيات المتحصل عليها ليتم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه على مستوى ذات الوحدة الجوارية رفقة شخص أخر وتحويله إلى مقر المصلحة واسترجاع جزء من المسروقات.

التحقيق المفتوح من قبل الضبطية القضائية لذات المصلحة قاد إلى تحديد هوية بقية الشركاء ليتم توقيفهم في أماكن مختلفة من ذات الوحدة بناء على خطة مهنية محكمة أعدت مسبقا مع استرجاع جزء من المسروقات بعد الانتهاء من ضبط الملفات الجزائية، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

إيناس.ش