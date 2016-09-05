أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري حصة استرخائية صبيحة أمس، وذلك بعد أن أجروا يوم أمس الأول اللقاء التصفوي الأخير من منافسة كأس أمم إفريقيا ضد ليزوتو، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز رفقاء سليماني بسداسية نظيفة.

وانطلقت هذه الحصة التي دامت ساعة بداية من العاشرة إلا الربع، وذلك بالمركز التقني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى، وهي الحصة التي شهدت غياب الثنائي عيسى ماندي وهشام بلقروي بداعي الإصابة.

يذكر أن تربص أشبال المدرب الصربي ميلوفان راييفاتش سينتهي اليوم، حيث يطير اللاعبون نحو أنديتهم، علما أن ڤديورة، سليماني ومحرز اتجهوا مبكرا نحو إنجلترا للالتحاق بأنديتهم، فيما أكدت مصادر موثوقة مقربة من الطاقم الفني أن المدرب الصربي خرج راضيا عن نتائج تربص ليزوتو وعن أداء اللاعبين بشكل عام.

س.ف