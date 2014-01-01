تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الأول بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاتجار وحمل سلاح أبيض محظور.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس جانفي الجاري، وعلى إثر معلومات وردت لقوات الشرطة بالأمن الحضري الأول تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى وسط المدينة، الأبحاث والتحريات المكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان نشاطه، ليتم وضع خطة محكمة أثمرت بتوقيفه على مستوى ساحة بوهالي السعيد بوسط المدينة. وبإخضاعه للملامسة الوقائية عثر بحوزته على كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ5.4 غرام بالإضافة إلى 60 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع باركيديل 5 ملغ، كان يخفيها بجيب سترته الأيسر داخل علبة سجائر، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة. بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعني أمس أمام النيابة المحلية.