تم خلال شهر أفريل المنصرم القضاء على خمسة إرهابيين والقبض على اثنين آخرين واسترجاع كمية معتبرة من الذخيرة والكيف المعالج، حسب حصيلة للجيش الوطني الشعبي.

وفي هذا الصدد، عثرت قوات الجيش على ثلاثة جثث لإرهابيين فيما سلم ثلاثة إرهابيين آخرين أنفسهم لمصالح الجيش، إلى جانب توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 67 مخبأ للإرهابيين.

كما استرجعت مفارز الجيش الوطني الشعبي قاذفين صاروخيين و6 مقذوفات ورشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم و17 شريط ذخيرة خاص بالرشاش الثقيل عيار 14.5 ملم وكذا استرجاع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، إلى جانب استرجاع رشاش ديكتاريوف وثلاثة رشاشات. وخلال نفس الفترة، استرجعت عناصر الجيش 12 شريط ذخيرة خاص بالرشاش و17 كلاشينكوف و18 مخزن ذخيرة وسيمونوف وثلاثة مسدسات آلية.

وفي سياق متصل، تم استرجاع 14 بندقية صيد و3 بنادق تقليدية وكذا 5774 طلقة من مختلف العيارات، كما تم كشف ورشة لصناعة المتفجرات وبرميلين يحويان معدات تفجير، فضلا عن كشف 2 كلغ من المواد المتفجرة و305 كلغ من البارود وحزام ناسف وكذا كشف وتدمير 6 مدافع تقليدية الصنع و9 قنابل تقليدية الصنع، كما تم كشف وتدمير 93 لغما تقليدي الصنع واسترجاع 9 أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية و6 نظارات ميدان وتدمير عربتين رباعيتي الدفع.