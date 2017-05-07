العثور على امرأة مشنوقة بالمسيلة

تدخلت أول أمس، مصالح الحماية المدنية الوحدة الرئيسية بالمسيلة على الساعة 7 سا و4 د، من أجل نقل إمرأة عثر عليها متوفية بالمكان المسمى حي بوخميسة ببلدية المسيلة، الضحية وجدت مشنوقة بحبل تبلغ من العمر 47 سنة متزوجة وأم لخمسة أولاد، عثر عليها ممددة داخل غرفة الاستقبال بالمنزل، بها خدوش على الرقبة مع وجود حبل معلق بغرفة مجاورة، تم اجلاؤها من طرف ذات المصالح إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة، حيث قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في الحادثة.

.. ووفاة قاصر بطلق ناري في حفل زفاف

تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية بالمسيلة أمس الأول على الساعة 22 سا و34 د من أجل نقل ضحية مصابة بطلق ناري في الرأس، الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة تم نقله على متن سيارة مدنية من مكان الحادث (عرس حسب تصريح أهل الضحية)، حيث تم اجلاؤه من طرف ذات المصالح من أمام مركب توليد الكهرباء ذراع الحاجة إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة ليتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية.

ش.ر

وفاة الأمين الولائي للمركزية النقابية بغليزان

توفي يوم أمس الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية غليزان الحاج عواد العنتري عن عمر يناهز67 بعد مرض عضال. ويشار إلى أن المرحوم شغل منصب نائب برلماني عن حزب الأرندي وأمين ولائي سابق للتجمع الوطني الديمقراطي.

ب.ل

توقيف شابين بحوزتهما مؤثرات عقلية بالطاهير بجيجل

على إثر معلومات وردت لمصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الطاهير بخصوص تواجد أحد الأشخاص وسط المدينة وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية واستنادا لهذه المعلومات، تم تحديد هويته، وتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 29 سنة والذي تم إيقافه وضبط بحوزته 30 قرصا من المؤثرات العقلية، أين أسفر التحقيق معه عن كشف هوية شريكه الذي يقوم بترويجها. وهو شاب يبلغ من العمر 31 سنة تم توقيفه بدوره بأحد أحياء المدينة. وبعد تفتيش منزله، تم ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والأحجام، تمثلت في 404 قرص و22 قارورة سائل، بعد استكمال الإجراءات القانونية ضدهما قدما أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية حيازة، بيع واستهلاك المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة أين صدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.

.. وتواصل البحث عن غريق بشاطئ كتامة

لا تزال عمليات البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ كتامة متواصلة منذ اختفائه يوم الجمعة. ويبذل عناصر فرقة الغطس للحماية المدنية مدعمة بأعوان التدخل للوحدة الثانوية لجيجل كل ما بوسعهم من خلال تسخير التعداد البشري والوسائل المادية اللازمة لأجل العثور على هذا الشخص الذي ينحدر من ولاية سطيف. للإشارة عملية البحث جارية تحت إشراف قائد الوحدة البحرية جن جن.

ي.ب

34 جريحا في حادث مرور بجنوب غرب المنيعة بغرداية

أصيب أربع وثلاثون (34) شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد على بعد 110 كم جنوب-غرب المنيعة (ولاية غرداية)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. ووقع هذا الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي غرداية وأدرار إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أدرار-بسكرة كانت تقل 53 مسافرا بجمل كان يقوم بقطع الطريق حسبما أوضحت نفس المصالح. وتم نقل المصابين على متن سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية وكذا مصالح الصحة إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد شعباني بالمنيعة. وقد تنقلت مصالح الولاية المنتدبة للمنيعة إلى مكان وقوع الحادث للاطلاع على الوضعية ومتابعة عملية إجلاء الجرحى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تمت الإشارة إليه. وفتحت مصالح الدرك الوطني من جهتها تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

ر.ت

توقيف شاب بحوزته مخدرات ومؤثرات عقلية بقسنطينة

توصلت، أول أمس، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة لتورطه في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة قصد البيع.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي الفرقة معلومات بخصوص قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يتخد من خزان خاص بمولد الكهرباء بنهج خيري محمد المحاذي للمقبرة المركزية نقطة لبيع المخدرات والمؤثرات العقلية، عليه تم وضع خطة مهنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيه متلبس وبتفتيش المكان عثر على نافدة حديدية للخزانة الكهربائية بتفتيشها عثر على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بداخلها 9 قطع من المخدرات من مختلف الأحجام مهيئة للبيع قدر وزنها بـ15.3 غ و20 كبسولة متمثلة في مشطين كل مشط فيه 10 كبسولات ومبلغ مالي، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات اللازمة وبعد الإنتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.

ي.س

تفكيك مجموعة إجرامية تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتبسة

بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة مفادها وجود مجموعة إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وعليه تم رسم خطة ونصب كمين محكم على مستوى حي ذراع الإمام، حيث تم رصد المشتبه فيه وهو يحمل كيس بلاستيكي. وعند مباغتته من قبل عناصر الشرطة تم توقيفه واسترجاع الكيس الذي يحوي على 7 صفائح من المخدرات بوزن 700 غ. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 75 ألف دج وهواتف نقالة تستعمل في الاتصال بشركائه، تم تحويل المعني إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق لتقديمه للعدالة.

ب.ح

هزة أرضية بشدة 3 درجات بولاية باتنة

سجلت أمس الأحد في حدود الساعة 10 سا 9 دقائق هزة أرضية، بمروانة ولاية باتنة بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد بـ12 كلم شمال-غرب مروانة.

وكالات

وفاة 6 أشخاص وجرح 46 آخرين في حوادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي ستة (6) أشخاص وجرح 46 آخرون في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان من المديرية العامة للأمن الوطني. وسجلت اثقل حصيلة بولاية المدية بوفاة شخص واحد وجرح 10 آخرين في حادثي مرور وبولاية غرداية بإصابة 34 شخصا بجروح إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تربط بين خط بسكرة وأدرار على مستوى الطريق الوطني رقم 51 على بعد 120 كيلومتر من المنيعة. كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 5 حرائق حضرية وصناعية بولايات الجزائر، تلمسان، سكيكدة، عين تموشنت تسببت في وفاة شخص واحد وإصابة 8 آخرين بحروق وصعوبة في التنفس على إثر حريق نشب بمركز تجاري ببلدية أرزيو (وهران). أما على مستوى ولاية الجزائر تم تسجيل إصابة شخصين بصعوبة في التنفس على إثر حريق شب بمنزل سكني على مستوى حي 100 مسكن ببلدية بئر توتة.

وعلى صعيد آخر، قام أعوان الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس بانتشال وتحويل جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة توفي غرقا بمجمع مائي بالمكان المسمى واد سارنو ببلدية سيدي لحسن، حسب المصدر ذاته.

ر.ت