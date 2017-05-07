تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري التاسع من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 33 و39 سنة لتورطهما في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات.

وقائع القضية تعود إلى الثاني ماي الجاري على إثر دوريات لقوات الشرطة عبر إقليم الاختصاص تم توقيف شخص مشتبه فيه على مستوى مفترق الطرق بوذراع صالح، هذا الأخير خلال إخضاعه للملامسة الوقائية عثر بحوزته على قطعة من المخدرات كانت مخفية داخل الجيب الأيسر لسترته ليتم تحويله إلى مقر المصلحة.

التحقيق المفتوح من قبل الضبطية القضائية قاد إلى تحديد مصدرها ليتم مداهمة المكان المتواجد على مستوى عمارات بوذراع صالح والذي أثمر بتوقيف المشتبه فيه تبعا للأوصاف المتحصل عليها والذي بإخضاعه للملامسة الوقائية تم حجز مبلغ مالي بالإضافة الى سلاح أبيض تقليدي الصنع يستعمل لتقطيع المخدرات. بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.