اندلع حريق مهول بمركز تجاري كبير أمس متخصص في بيع الأثاث والأدوات المنزلية والتجهيزات ومخزن للسلع بوسط مدينة أرزيو بوهران، خلف مقتل الحارس وإصابة 9 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة. وحسب مصادر محلية لـ”الفجر” فإن دوي انفجارات سمعت داخل المركز التجاري خلال اندلاع الحريق، بالإضافة إلى ارتفاع ألسنة النيران واللهب القوية. وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث الذي يتربع على مساحة قدرها 1040 م2 شهد حالة استنفار كبيرة من قبل عناصر الحماية المدنية التي جندت فرق الإطفاء وأربعة شاحنات لتبريد المكان وسيارات إسعاف، حيث تجمعت العديد من الآليات الخاصة بالوقاية المدنية التي قامت بإخماد النيران القوية التي أدت إلى وقوع خسائر مادية معتبرة وخلفت ضحية واحدة وجرحى. وحسب المكلف بالإعلام في الحماية المدنية فإنه يجهل لحد الساعة سبب الحريق. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا للتعرف على الأسباب الحقيقة للحريق.