قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بأمر من رئيسها الجديد، خير الدين زطشي فتح تحقيق في قضية التلاعب بنتائج بعض مقابلات الرابطة المحترفة الثانية “موبيليس”، وذلك على خلفية الاتهامات الخطيرة التي أطلقها، رئيس فريق شبيبة سكيكدة “عزوز طبو”.

وأكدت الفاف من خلال بيان نشرته أمس على موقعها الرسمي عبر شبكة الأنترنت، أن الرئيس السابق لنادي بارادو كلف لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل التحقيق في هذا الملف، كما وضح البيان كذلك أن رئيس شبيبة سكيكدة، “عزوز طبو” سيمثل أمام لجنة الانضباط، حيث سيكون مطالبا بتفسير تصريحات والإتهامات التي وجهها لبعض رؤساء الأندية ومن بينهم نادي بارادو الذي ضمن صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى رسميا بالإضافة إلى كل من اتحاد البليدة واتحاد بسكرة الذي لا يزال رئيسه ساعو ملاحقا من قبل العدالة بنفس التهمة التي وجهها له الرئيس السابق لاتحاد عنابة. ولمح طبو في وقت سابق بأن التلاعب في نتائج المباريات حرم فريقه من الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وأكدت الفاف أنه يتابع باهتمام بالغ كل ما يدور في الساحة الكروية المحلية داعيا العائلة الكروية والرأي العام إلى الاطمئنان وأنه سيتدخل في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات اللازمة ضمن الإطار القانوني الذي تكفله القوانين المعمول بها من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.