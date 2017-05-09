النمسا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يبدأ العمل بالتشريع الجديد اعتباراً من الفاتح أكتوبر المقبل. وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني النمساوي (البرلمان) إن ”مشروع القانون كان ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان”. وأضاف البيان أن ”الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب النمساوي، اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، صوتا لصالح اعتماد مشروع القانون”. ولفت إلى أنّ تطبيق مضمون القانون، الذي أثار ردود فعلٍ سلبية، سيبدأ اعتبارًا من أكتوبر المقبل. وشدّد على أن ”المخالفين للقانون الجديد سيغرَّمون بغرامة مالية تصل إلى 150 يورو”. وختم البيان بالإشارة إلى أن ”الحظر المفروض في الأماكن العامة يشمل وسائل النقل العامة، والمحاكم والمدارس والجامعات”.

و.ص

10 سنوات سجنا لقاتل ابن شقيقه بطعنة خنجر بتيارت

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كهل 52 سنة، عن تهمة ارتكاب جريمة قتل ابن شقيقه ذي 25 سنة. وقائع القضية تعود لشهر ديسمبر من السنة الماضية حيث عاد المتهم والضحية لمسكنهما العائلي المشترك ببلدية ملاكو بولاية تيارت، بعد أدائهما صلاة الظهر بنفس المسجد، أين وقعت مناوشات بين الضحية والمتهم (العم) لتتطور إلى شجار، ليحضر بعدها المتهم خنجرا من الغرفة التي يشغلها وطعن الضحية على مستوى القلب وسط ذهول بقية أفراد العائلة الحاضرين، منهم الجد والنساء، ليقوم بعدها المتهم بتسليم نفسه لمصالح الدرك الوطني .

وخلال أطوار المحاكمة، صرح المتهم بأنه كان تحت تأثير الغضب ولم يدرك ما فعله إلا حين سقط الضحية أمامه، في وقت تنازل والد ووالدة الضحية والجد عن حقهم المدني كون الجاني هو شقيق والد الضحية، ليتم إصدار الحكم سالف الذكر.

.. و5 سنوات سجنا في حق نزيلة أضرمت النار بمركز الأحداث

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مراهقة نزيلة بمركز إعادة التربية للأحداث ”علي معاشي” بتيارت، بتهمة إضرام النار بمؤسسة الدولة. حيثيات القضية تعود لشهر سبتمبر من سنة 2016، حيث سرقت المتهمة ولاعة سجائر من مركبة أحضرت أضاحي العيد للمركز، لتتوجه بعدها إلى نادي المركز وقامت بإخراج بقية النزيلات بمساعدة نزيلتين وأشعلت النار بالأفرشة والأغطية التي كانت بالنادي. وتطلب الأمر تدخل الحماية المدنية وإجلاء بعض النزيلات للمستشفى، بعد تعرضهن للاختناق بالغاز، دون تسجيل وفيات، ليتم مواجهة المعنية بالتهم وإصدار الحكم سالف الذكر ضدها.

ع.ب

جزائريان يستوليان على مبالغ معتبرة وبطاقات بنكية بتايلندا

أوقفت سلطات مطار بانكوك في تايلند، الخميس الماضي، شخصين يحملان الجنسية الجزائرية، بسبب تورطهما في سرقة بطاقات بنكية ومبالغ معتبرة من المال تعود لمسافرين. وقالت وسائل إعلامية تايلندية إن الأمر يتعلق بمسافرين يبلغان من العمر 50 و59 سنة. وأوضح المصدر أن ”المتهمين اعترفا بالتهم الموجهة إليهما وسيحاكمان في تايلندا”.

ق.م

حريق يأتي على ورشة لصناعة الأثاث والأفرشة بتيزي وزو

جنبت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بتيزي وزو، مساء أول أمس في حدود السابعة كارثة كبرى، بعدما اندلع حريق بإحدى ورشات صناعة الأثاث والأفرشة بمنطقة فريحة، حسب ذات المصادر. وأكدت أنه تم تسجيل عدة خسائر في الورشة، أتلفت أجزاء منها، مع حرق معدات كانت بداخلها، إلى جانب سقف الوحدة، في الوقت الذي تم إنقاذ جزء آخر من مستودع التخزين. وقد سخرت الحماية المدنية 30 رجل إطفاء من تيزي وزو ووحدة عزازقة، معززين بخمس شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

ج.ع

تفكيك شبكة مختصة في الفسق والدعارة بعين تموشنت

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، في إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري بشتى أشكالها ولا سيما المتعلقة بالمساس بالآداب العامة، في عمليتين منفصلتين، من وضع حد لشبكتين تنشطان في مجال الفسق والدعارة، إثر معلومات تفيد بنشاطهما المشبوه، مستغلين مساكن مستأجرة بعاصمة الولاية في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة نحوز نسخة منه. العملية الأولى تمت بعد مداهمة المسكن المشبوه بعد إذن من النيابة حيث تم توقيف أربعة أشخاص، ثلاث نساء ورجل تتراوح، أعمارهم بين 30 و55 سنة، كانت تستأجره صاحبته لممارسة الفسق والدعارة، فيما العملية الثانية تم توقيف من خلالها ستة اشخاص من بينهم رجل واحد تتراوح اعمارهم ما بين 26 سنة و57 سنة أودعوا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام النيابة. المشتبه فيهم أودعوا جميعا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

م.ع

توقيف 4 أشخاص بحوزتهم 680 قرص مهلوس بغرداية

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة القرارة بولاية غرداية، على مستوى حاجز أمني، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وذلك بعد تفتيش مركبة كانوا على متنها وضبط بداخلها كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ680 قرص مهلوس.

ر. ت

غرق شاب من سطيف بشاطئ كوتامة بجيجل

لا تزال عملية البحث جارية عن شاب في العقد الثاني من عمره، غرق يوم الجمعة المنصرم بأحد شواطئ جيجل. وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن الضحية الذي ينحدر من بلدية معاوية بسطيف، قصد رفقة أصدقائه شاطئ كوتامة، حيث دخل البحر ولم يخرج منذ مساء الجمعة. وقد وجه أهله نداء لأصحاب القوارب لكي يساعدوهم في عملية البحث عن الضحية، الذي لم تتكمن مصالح الحماية المدنية من العثور عليه.

ع.ل

حذاء رياضي يكشف شابا حاول سرقة منزل جاره بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن القبض على شاب مدمن على المؤثرات العقلية وهو حافي القدمين يتجول في الشارع بعدما اكتشف أمره من طرف أحد المواطنين وهو يحاول سرقة منزله، فقفز من على أسطح منازل الجيران ولاذ بالفرار تاركا وراءه حذاءه الرياضي أمام الباب الرئيسي لمنزل الضحية الذي نزعه قبل شروعه في عملية السطو.

وتنازل الضحية عن متابعة المتهم لعلمه بأنه وقع ضحية لطلاق والديه. والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة في حقه خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، أمام اعتراف الشاب بأنه يوم الوقائع كان في عرس ابن خالته ولما احتسى القهوة خرج عن سيطرته وأصبح غير واع بما يفعله، فراودته شكوك بوضع مخدر فيها، مضيفا أنه لم يكن في كامل وعيه عندما دخل منزل الضحية للسطو.

.. وشاب يتشاجر مع شقيقه ويتابعه قضائيا بسبب الميراث

تابع شاب شقيقه قضائيا بجنحتي التهديد بالقتل والسب والشتم بسبب خلاف حول التركة فيما بين كامل الإخوة. والتمس ممثل الحق العام بمحكمة الشراڤة ضد الشقيق المتهم دفع غرامة مالية نافذة تقدر قيمتها بـ50 ألف دج. ووجه المتهم أصابع الاتهام لأشقائه، مؤكدا أنهم يضربونه ويمنعون عنه الطعام حتى حوّلوه إلى مجنون وأدخلوه مستشفى الأمراض العقلية بسبب مطالبته إياهم بحقه من ميراث والديه. مجريات القضية انطلقت بعد وفاة والدهما ومطالبة شقيقهم المتهم في الملف أشقاءه ببيع المنزل العائلي ومنحه حصته منه، فرفضوا طلبه هذا، فأصبح يتشاجر معهم باستمرار.

م. م