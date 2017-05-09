حاولت شابة تلفيق تهمة سرقة سيارتها لخطيبها وصديقتها لاكتشافها وجود علاقة بينهما وخيانة الأول لها، غير أن محكمة الشراڤة برأت الاثنين من التهمة المتابعين بها. واكتشفت الشابة خيانة خطيبها لها مع إحدى صديقاتها لما ذهب الثلاثة للسهر بإحدى الحانات في حي الجميلة ”لامادراك” ولما احتسى خطيبها الكثير من المشروبات الكحولية حتى الثمالة، أقر لها بوجود علاقة تربطه بصديقتها التي كانت معهما وقتها وأقام معها علاقة غير شرعية أدت إلى الحمل منه. فاودعت الفتاة ضد خطيبها وصديقتها شكوى تتهمهما فيها بسرقة مركبتها غير أنها تراجعت في جلسة المحاكمة وأكدت أن خطيبها معتاد قيادة سيارتها، في حين طالب ممثل الحق العام عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج ضد كل واحد من المتهمين الإثنين.