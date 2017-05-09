تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الثاني بعلي منجلي، الخروب، من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة المنازل تتكون من 08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18و22 سنة عن قضية تكوين جمعية أشرار، اقتحام حرمة مسكن بالتسلق والسرقة بالعنف والجرح العمدي والتهديد بالسلاح الأبيض، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 03 ماي الجاري، تبعا للشكوى المسجلة على مستوى مصلحة الأمن الحضري الخارجي الثاني علي منجلي من قبل ضحية بخصوص اقتحام منزلها من قبل شابين من نافذة المطبخ اين قاما السالفي الذكر بتكبيلها وخنقها وضربها مع تهديدها بالسلاح الابيض والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 38 مليون سنتيم و”500 أورو”.

التحريات والابحاث المكثفة واستغلالا للأوصاف المتحصل عليها تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهما والذي تم توقيفه بعد خطة عملية محكمة بالقرب من مكان الجرم.

التحقيق المفتوح من قبل قوات الشرطة قاد إلى تحديد هوية شركائه في العملية والذين تم توقيف 03 منهم في اليوم الموالي وبتفتيش مقرات اقامتهم تم استرجاع المسروقات، كما اثمرت العملية الجوارية مع اولياء باقي المتورطين إلى تسليم انفسهم طواعية.

وبالاستمرار في التحقيق المفتوح من قبل المصلحة تبين أن الموقوفين الثمانية من ذوي السوابق العدلية وكانوا سببا في إحداث الهلع والخوف وسط سكان الوحدة الجوارية التاسعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، كما قاد التحقيق إلى تورط أحد الموقوفين في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، تم أمس تقديمهم أمام النيابة المحلية.