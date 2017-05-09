لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1342 آخرون بجروح تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية في 1072 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة بين 30 أفريل و6 ماي، حسب الحصيلة التي أفادتها الحماية المدنية أمس الثلاثاء.

كانت أثقل حصيلة - حسب ذات المصالح - قد سجلت بولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وجرح 62 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 26 حادث مرور وقع بالمنطقة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ1270 تدخل سمحت بإخماد 875 حريق بين حرائق منزلية وأخرى صناعية، إضافة إلى 5830 تدخل خلال نفس الفترة لتغطية 5429 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.