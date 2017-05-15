قدمت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية قسنطينة شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، لتورطهما في قضية السرقة تحت طائلة التهديد. الموقوفان يحترفن السرقة ويترصدان الضحايا خاصة الفتيات على مستوى منحدر بودرع صالح ”البير”. حيثيات القضية تعود إلى شكاوى تلقتها مصالح الامن الحضري الخامس من قبل 04 ضحايا من بينهم 03 فتيات، بخصوص تعرضهم لفعل السرقة تحت طائلة التهديد و هذا على مستوى منحدر البير، الأبحاث والتحريات المكثفة التي قادتها قوات الشرطة واستغلالا للمواصفات المقدمة من قبل الضحايا تم تحديد هوية المشتبه فيهما، ليتم توقيفهما على مستوى موقف الحافلات بمنحدر البير بعد وضع خطة عملية محكمة وهما في حالة ترصد للضحايا. خلال اخضاعهما للملامسة الوقائية تم حجز سلاح أبيض محظور من نوع اوكابي ثلاث نجوم بحوزة احدهما ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة. التحقيق المفتوح من قبل الضبطية القضائية قاد إلى تورط سالفي الذكر في عدة عمليات سرقة تحت طائلة التهديد مستغلين اوقات الظهيرة ونقص الحركة لتنفيذ عمليات السرقة، واستهداف في غالب الأحيان ضحايا إناث، مع التأكد من عدم التعرف على هويتهما كون أحدهما يقطن بالمدينة الجديدة علي منجلي والآخر يقطن ببلدية ديدوش مراد، خلال عرضهما على الضحايا تعرفوا عليهما من الوهلة الأولى مؤكدين انهما من قاما بسرقتهم تحت طائلة التهديد.