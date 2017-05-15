أكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن التقني الفرنسي ”أرسين فينغر” مدرب نادي أرسنال خصص غلافا ماليا ضخما قيمته 65 مليون أورو، لقصد الفوز بصفقات بعض اللاعبين من البريميرليغ في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ويستهدف فينغر انتداب بعض الأسماء المتألقة في الدوري الإنجليزي الممتاز على شاكلة الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي، و”بان غيبسون” مدافع فريق ميدلسبروه.

وذكرت صحيفة ”إكسبريس” البريطانية أمس أن المدرب الفرنسي أرسين فينغر تلقى ضمانات من إدارة الغينرز، بِمواصلة العمل على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل ومنحته غلافا مالية ضخما لانتداب لاعبِين جدد الصيف المقبل، ومن بينهم لاعب لوهافر السابق رياض محرز.

ويرتبط صاحب الـ26 سنة مع إدارة الثعالب بِعقد ينتهي صيف 2020، كما يتقاضي راتبا سنويا قيمته 4.8 مليون جنيه استرليني أي حوالي 5.6 مليون أورو. لكنه أدرج بندا في عقد الجديد ينصّ على إمكانية تغيير الأجواء بداية من الفاتح من جويلية القادم، بينما اشترطت إدارة ”الثعالب” الحصول على مبلغ يفوق الـ 46 مليون أورو من الفريق الذي يريد الفوز بصفقة الدولي الجزائري.