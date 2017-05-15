تمكنت، أول أمس مصالح أمن دائرة قصر الصبيحي بولاية أم البواقي، من فك لغز سرقة محل تجاري خاص ببيع الهواتف النقالة الكائن بوسط المدينة، أين قام مجهولون بالاستيلاء على 05 أجهزة هواتف نقالة ولوحتين رقميتين ومبلغ مالي قدره 15.000 دج، حيث وبذات التاريخ وبتكثيف التحريات تم توقيف أحد المشتبه فيهم والبالغ من العمر 31 سنة وعثر بحوزته على هاتف نقال محل السرقة، ليحول إلى مقر الشرطة ليفصح بعدها عن هوية شريكه في العملية والذي تم توقيفه هو الآخر، ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ 16 سنة من العمر. كما تمكنت ذات المصالح من تحديد مكان إخفاء الأشياء المسروقة واسترجاعها، بالإضافة إلى استرجاع مسروقات أخرى قاما بسرقتها في الأيام السابقة وتتعلق بقضية سرقة من داخل مسكن بتاريخ 2017.05.02 أين تم الاستيلاء على كمية من الأفرشة والأغطية وآلة عجن كهربائية وجهاز حاسوب، قضية سرقة من داخل محل تجاري بتاريخ 2017.05.02 أين تم الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ35.000 دج، وقضية سرقة من داخل محل تجاري بتاريخ 2017.05.10 أين تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 55.000 دج.

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي قدما بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي أمس ليصدر في حقهما أمر إيداع في الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتعدد وتوافر ظرف الليل.