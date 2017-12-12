اعترفت أمس وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، بصعوبة حجب الألعاب الإلكترونية الخطيرة بما فيها لعبة "الحوت الأزرق" التي أودت بحياة 7 أطفال جزائريين.

وأكدت فرعون، خلال ردها على أسئلة النواب بخصوص التقرير التمهيدي لمشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بأن الحل يكمن في توعية الأسر الجزائرية بمخاطر هذه الألعاب لمراقبة أبنائهم.

وأضافت الوزيرة بأنه من الجانب التقني يستحيل حجب هذه الألعاب من الشبكة العنكبوتية، إلا إذا قمنا بغلق "فايسبوك".