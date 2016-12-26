ارتفع الخام الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً بينما استقر برنت، أمس، حيث حاول المتعاملون تبين اتجاه سوق النفط بعد ستة أسابيع من صعود الأسعار بأكبر قدر في أكثر من عام، رغم اعتزام الجزائر زيادة الإنتاج.

ارتفع سعر الخام الأمريكي 28 سنتاً بما يعادل 0.53٪ إلى 53.23 دولار للبرميل. كان السعر في الجلسة السابقة وصل إلى 53.02 دولار للبرميل.

واستقر خام القياس العالمي برنت عند مستوى 55.90 دولارا، بعد تداوله عند مستوى 55.16 دولارا للبرميل بالجلسة الماضية.

وقال كريم زيدان، محلل السلع لـ”مباشر”: إن سوق الخام في مستهل تعاملات الأسبوع فقد القوى الشرائية، وذلك بالتزامن مع عزم إحدى دول أوبك، وهي الجزائر زيادة الإنتاج عقب تصريحات لنائب رئيس شركة سوناطراك بأن الجزائر دشنت برنامجاً لتجديد آبارها المتقادمة للنفط والغاز، وتعزيز الإنتاج في إطار الجهود الرامية للتصدي لانهيار في إيرادات النفط.

ويتوقع وفقاً لتقديرات رسمية أن تبلغ إيرادات الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 35 مليار دولار في 2016.

وبين الدرزي أن نفط برنت يستهدف حالياً استكمال المسار الصاعد إلى 57 دولاراً للبرميل، بعد إغلاق أسبوعي جيد فوق مستوى 53 دولاراً.

وقال الخبير: إن النظرة لمسار الخام هذا الأسبوع إيجابية، موضحاً أن مستوى الدعم يقع عند مستوى 51 دولاراً للبرميل.