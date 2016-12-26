كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع أسعار التجزئة لغالبية المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2015 باستثناء الخضروات الطازجة.

وفيما يتعلق بمواد البقالة فقد سجلت معدلات أسعار المستهلك ارتفاعا في نوفمبر بنسبة 12.6٪ بالنسبة لغبرة حليب الأطفال و 10.2٪ للخميرة الجافة، 8 بالمائة للعجائن الغذائية، 6.7 بالمائة للطماطم المصبرة، 5.7 بالمائة للأرز، 4.3 بالمائة للقهوة، 4.2 الدقيق، 3.7 بالمائة للشاي، 2.3 للسكر الأبيض، 1.2 بالمائة للزيوت الغذائية و0.3 بالمائة للسميد العادي.

بالمقابل تم تسجيل انخفاض في سعر غبرة الحليب للكبار (-1.2 بالمائة). وفيما يخص البقول الجافة، فباستثناء أسعار الفاصولياء الجافة التي بقيت مستقرة، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الحمص (54.5 بالمائة)، بينما سجلت أسعار العدس ارتفاعا بـ(2.7 بالمائة).

وبالنسبة للخضروات الطازجة، لوحظ انخفاض أسعار البصل الجاف (-7ر31 بالمائة) والطماطم الطازجة (-2ر16 بالمائة) والبطاطا (-16 بالمائة) والثوم الجاف المحلي (-0.9 بالمائة)، في حين لوحظ ارتفاع في أسعار الثوم المستورد (+7ر26 بالمائة).

وبالنسبة للحوم، ارتفع سعر الدجاج منزوع الأحشاء بنسبة 14 بالمائة وأسعار لحوم البقر المجمدة (+0.6 بالمائة)، غير أن الأسعار انخفضت بالنسبة للحوم الأغنام المحلية (-1.6 بالمائة) ولحوم الأبقار المحلية (-2 بالمائة).

وبالمقابل، فقد عرفت أسعار البيض ارتفاعا بـ30 بالمائة في نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر لـ2015.

كما لوحظ من جهة أخرى تفاوت محسوس في أسعار المواد الغذائية بين مناطق الوطن. وتفسر هذه الاختلافات أساسا بالعادات الغذائية حسب المنطقة الجغرافية وعلاقتها ببعض المواد الغذائية، إضافة إلى تكاليف النقل بالنسبة للولايات النائية والاختصاص الفلاحي بالنسبة للخضر والفواكه بالإضافة إلى اللحوم.

وبلغ متوسط سعر البطاطا 42 دج/كغ في منطقة البليدة في نوفمبر الفارط مقابل 55 دج/كغ في ورڤلة (بفارق 13 دج/كغ)، فيما بلغ سعر الثوم 416 دج/كغ بأسواق عنابة مقابل 568 دج/كغ بالجزائر العاصمة (بفارق أكثر من 150دج/كغ).

وكذلك بالنسبة للفاصولياء الخضراء التي بلغ سعرها 110 دج/كغ بمنطقة البليدة مقابل 149 دج/كغ (فارق 39 دج/كغ) فيما بلغ سعر الجزر 56 دج/كغ بسطيف و76 دج/كغ بورڤلة (بفارق 20 دج). أما سعر البصل فبلغ 34 دج/كغ بسعيدة مقابل 51 دج/كغ بعنابة (بفارق 17 دج/كغ) والطماطم الطازجة 50 دج/كغ بسطيف وسعيدة مقابل 78 دج/كغ بورڤلة (فارق 28 دج).

وبلغ سعر التفاح المحلي 167 دج/كغ بسطيف والبليدة مقابل 276 دج/كغ بوهران (بفارق 110دج/كغ).

أما سعر التمور فبلغ 279 دج/كغ بورڤلة مقابل 549 دج/كغ (فارق 270 دج/كغ) بسطيف. وفيما يخص مواد البقالة فكان سعر الفرينة أقل بوهران والبليدة بـ 42 دج/كغ مقابل 58 دج/كغ بالجزائر العاصمة وباتنة (بفارق 16دج/كغ).

وبلغ سعر الأرز 87 دج/كغ بالجزائر مقابل 101 دج/كغ بعنابة (بفارق 14دج/كغ).

وقدر سعر الطماطم المركزة بـ 160 دج بوهران مقابل 217 دج بورڤلة (بفارق 57 دج).

أما الشاي المطلوب بكثرة بجنوب البلاد فبلغ سعره في شهر نوفمبر 414 دج/كغ بوهران مقابل 883 دج/كغ بورڤلة (بفارق 470 دج).

وبيع الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المحلي 1.233 دج/كغ بسعيدة مقابل 1.433 دج/كغ بالجزائر (بفارق 210 دج)، أما لحم البقر المحلي فبلغ 870 دج/كغ بسطيف مقابل 1.238 دج/كغ بوهران (بفارق 370 دج/كغ).

أما سعر الدجاج فبلغ 352 دج/كغ بعنابة مقابل 401 دج/كغ بورڤلة (بفارق 50 دج/كغ).

س.ن