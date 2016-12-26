من المرتقب أن ينطلق المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام في طبعته الـ 11، من 16 إلى 19 جانفي 2017، الذي يتم تنظيمه تحت إشراف مؤسسة ”أكسبو أد”، بفندق هيلتون الجزائر وتحت رعاية وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية. يجتمع ممثلو أكثر من 300 علامة تجارية، وطنية ودولية منها، موزعة على مساحة تتضمن أكثر من 100 عارض، لتقديم مهاراتهم وخبراتهم تلبيةً لتوقعات الزبائن التي تزداد طلبا ووعيا يوما بعد يوم، خاصة مع تزامن إطلاق عدد مهم من المشاريع السياحية المنجزة أو في طريق الإنجاز، التي تدخل ضمن مقاربة نوعية وكمية لتطوير السياحة الجزائرية. كما تعتبر سياسة التنمية هذه كبديل موثوق وضروري لتنويع الاقتصاد الجزائري المحلي الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط. حيث يعد هذا النهج للتنويع الاقتصادي، الذي طال انتظاره، مهما نظرا للإمكانيات السياحية الكبيرة المتاحة في البلاد والتي لا تزال غير مستغلة بعد. أصبح المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام بطبعته الحادية عشرة، موعدا تقليديا منتظرا خاصة في هذا الوقت من السنة، حيث يجمع بين المتخصصين في هذا المجال من الخدمات المخصصة لقطاعات الفنادق والمطاعم وجميع معدات الضيافة بشكل عام.