سجل مجمع ”صيدال” ارتفاعا كبيرا في إنتاجه وأرباحه خلال السداسي الأول من سنة 2016، حيث بلغت قيمة الإنتاج 5.34 مليار دولار، فيما فقز رقم أعمالها إلى 5.8 مليار دينار.

كشف تقرير لمجلس إدارة الشركة أن قيمة الإنتاج المحقق من طرف هذه الشركة الصيدلانية العمومية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية قدرت بـ 5.34 مليار دج مقابل 4.32 مليار دج من نفس الفترة لـ 2015، أي ارتفاع سنوي بـ 24 بالمائة. ويفسر هذا الارتفاع في الإنتاج حسبما أفاد به المجمع بـ”الوفرة الكبيرة للمادة الأولية”.

وفيما يتعلق برقم الأعمال المسجل خلال السداسي الأول لـ 2016 فقد ارتفع إلى ما يقارب 5.8 مليار دج مقابل 5.2 مليار دج إلى غاية نهاية جوان 2015 ، أي بزيادة 12 بالمائة.

ونتج ارتفاع رقم الأعمال عن وضع فرق عمل بطريقة متتابعة خاصة في موقع الحراش وجسر قسنطينة، إضافة إلى تجسيد اتفاقيات مع الزبائن حسب نفس المصدر.

كما ساهم في ارتفاع رقم الأعمال التدابير التجارية التي جاءت في شكل تخفيضات للزبائن والتزام ”صيدال” من خلال إجراءات الترويج وتوزيع منتجات فرع ”صوميدال” .

وتمتلك ”صوميديال” وهي شركة مختلطة بين ”صيدال” والمجمع الصيدلاني الأوروبي والشركة المالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة ”فيناليب”، ثلاثة أقسام مختصة على التوالي في صنع المنتجات الهرمونية والأدوية على شكل سوائل وأنواع جافة (كبسولات وأقراص).

وسمح ارتفاع الإنتاج ورقم الأعمال لـ”صيدال” بتسجيل ربح خام يقدر بـ 54ر1 مليار دج إلى غاية 1 يونيو 2016 مقابل 05ر1 مليار دج في السنة الماضية، أي ارتفاع بـ 1ر46 بالمائة.

وتميز نشاط هذه الشركة بالبورصة بتحسن بـ 4ر9 بالمائة لسعر سهم ”صيدال” منتقلا بذلك إلى 640 دج للسهم إلى غاية نهاية يونيو 2016 مقابل 585 دج الى غاية نهاية جوان 2015.