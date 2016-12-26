عاشق: ”فتح 136 شباك جديد تابع للصندوق بهدف التقرب من المواطنين غير الأجراء”

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء (casnos)، عاشق يوسف شوقي، أن الـ 31 ديسمبر 2016 هو آخر أجل لتسديد مستحقات الصندوق بالنسبة للمواطنين الذين يزاولون أعمالا تجارية حرة للتصريح بنشاطاتهم، مشددا على أن الاشتراك سيكون إجباريا خلال السنة القادمة.

أكد يوسف عاشق، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه تم تقديم إجراءات تسهيلية واستثنائية للتجار لتحفيزهم على التصريح بنشاطاتهم الحرة التي يزاولونها لحسابهم الخاص، مبرزا أنه من بين التسهيلات المقدمة، إعادة هيكلة الصندوق وفتح 136 شباك جديد، بهدف التقرب من المواطنين غير الأجراء وكذا إعفاء التجار من المستحقات الضريبية المتأخرة جراء عدم اشتراكهم في الصندوق.

وأضاف عاشق في السياق ذاته أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بدوره قدم تسهيلات فيما يخص منح التقاعد للتجار.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه ”من بين التسهيلات المقدمة من طرف الصندوق أن كل مواطن يمارس تجارة حرة يمكنه التقدم إلى الصندوق وتحصيل مستحقاته لسنة 2016”.

وبالنسبة إلى عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أوضح عاشق أنه تم تسجيل ما يقارب 3 ملايين مشترك ومليون و800 ألف مسجل، مشددا أن الاشتراك في الصندوق إجباري على كل مواطن يمارس تجارة حرة وأن آخر أجل هو 31 ديسمبر، مؤكدا على أن الشبابيك ستكون مفتوحة على المستوى الوطني طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت.

من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن الاشتراك هو ضمان لمستقبل التاجر وعائلته من خلال حصوله على التقاعد عند بلوغ سن معينة، مضيفا أنه عندما تكون نسبة الاشتراك عالية تكون منحة التقاعد جيدة وقد تصل حتى مائة بالمائة.