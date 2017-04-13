أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، عن انقطاع الربط بشبكة الأنترنت على المستوى الوطني يوم الجمعة المقبل بسبب أضرار لحقت بكابل عنابة.

أكد بيان الوزارة أن انقطاع في الربط بالأنترنت على المستوى الوطني يسكون ابتداء من الساعة الواحدة صباحا من يوم الجمعة وإلى غاية الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، وهذا بسبب تحويل الكابل إلى غرفة حاوية أخرى، عقب تضرره من الأحوال الجوية الرديئة التي ضربت سواحل عنابة يوم 6 مارس الفارط.

وأضاف البيان أن الوزارة ستعمل على استمرار الخدمة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والادارة من خلال تحويل جزء من الحركية إلى كابل ”ألبال 3 ” الذي يربط الجزائر العاصمة وبالما الاسبانية، وكذا الخط الأرضي الرابط بين عنابة وبنزرت التونسية.

أوضح المصدر ذاته أنه سيتم على إثر ذلك ”تحويل الكابل نحو المنشأة الجديدة بداية من يوم 11 إلى غاية 27 أفريل 2017 وهذا عن طريق تدخل باخرة متخصصة في مد الكوابل تابعة لمؤسسة ”إيليترا” والتي تم السماح لها بالدخول إلى المياه الإقليمية حسب ما تتطلبه مدة الاشغال”. وفي هذا الإطار ستشهد شبكة الأنترنيت انقطاعا يوم الجمعة 14 أفريل 2017 ما بين الساعة الواحدة صباحا والساعة السادسة مساء، أي المدة اللازمة لإجراء التحويل نحو الوصلات الجديدة.

وحرصا منها على استمرارية الخدمة العمومية والنشاط الاقتصادي لزبائنها من المؤسسات والإدارات، فإن ”اتصالات الجزائر” ”اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية هذه الخدمة من خلال تحسين أداء تمرير الحركة المعنية وتوجيهها على الكابل”البال 3” الذي يربط الجزائر العاصمة وبالما (إسبانيا) والكابل الأرضي الذي يربط ولاية عنابة وبنزرت (تونس)، حسب ما ينص عليه الاتفاق الوزاري المبرم في اكتوبر 2015”. وللتذكير، فإن هذه العملية ”ستسمح بضمان حماية واستمرارية خدمة الكابل البحري (SEA-ME-WE4)”.