ضربة ثانية وجهتها، أمس، مصالح المراقبة لمديرية التجارة بولاية تيارت، لمحتكري السلع واسعة الاستهلاك، حيث تم حوالي 30 طنا من مختلف المواد الغذائية، بأحد المحلات ببلدية مهدية، هذا وقدرت القيمة المالية للمواد المحجوزة بحوالي 660 مليون سنتيم وتتكون من مواد السكر، البن والزيت ومواد أخرى.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ تعليمات وزارة التجارة والقاضية بمحاربة ظاهرة المضاربة والاحتكار للسلع الغذائية واسعة الاستهلاك ومحاربة تخزينها بغرض رفع أسعارها، سواء كانت مواد غذائية أو خضر وفواكه وحتى لحوم وتعمل فرق مختلطة تتكون من مديرية التجارة ومديرية الفلاحة ومصالح الأمن والدرك الوطني، في عملية مراقبة ومحاربة الظاهرة بعد قيام تجار باستحداث مخازن وغرف تبريد غير شرعية بغرض تخزين السلع واحتكارها ومن تم المضاربة بأسعارها وتزامن تكثيف عمليات المراقبة، مع قرب حلول شهر رمضان، هذا وسبق حجز 70 كن من مختلف المواد الغذائية قبل أيام قليلة مضت وهذا عبر ثلاثة محلات بمدينتي فرندة و تيارت.