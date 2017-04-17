لا تزال طلبات الشراء مسيطرة على تداولات الذهب خلال تعاملات أمس، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار قرابة 1.300 دولارًا للأوقية، وعلية من المرتقب ان تشهد اسعار المعدن الأصفر ارتفاعا في الجزائر.

وأرجع محللون دوليون بأسواق السلع والمعادن، ارتفاع الأسعار إلى التعليقات السلبية التي صدرت بالأسبوع السابق من الرئيس الأمريكي ترامب، والتي أشار من خلالها إلى أن الدولار الأمريكي قوي للغاية، مشيرا إلى احتمالية تغيير الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية، وذلك علاوة على البيانات الاقتصادية السلبية التي ظهرت يوم الجمعة.

وعلاوة على ذلك، يرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق منذ الضربة الجوية التي تمت من قبل الولايات المتحدة على سوريا، علاوة على الاضطرابات بين أمريكا وكوريا الشمالية.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.27٪ ،لتصل إلى 1.92.00 دولارا للأوقية ومن المحتمل أن تواصل ارتفاعها لتصل إلى 1.07.00 ومن ثم الوصول إلى 1.50.50. وعلى الجانب الهابط وفي حالة كسر المستوى 1.288.50 من المحتمل الوصول إلى 1.73.80 ثم الوصول إلى 1.253.79 المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 200 يوم. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب بنحو 1.98٪، خلال الأسبوع، ليغلق عند 1246.80 دولار للأوقية، مقارنة بـ 1222.50 دولار للأوقية في الأسبوع السابق.

وشهد الأسبوع الماضي إسقاط الولايات المتحدة قنبلة عملاقة في عملية عسكرية في أفغانستان، وقيامها بغارة جوية على قاعدة عسكرية سورية، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوتر مع كوريا الشمالية.