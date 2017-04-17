قال، أمس، المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن الصادرات إلى الجزائر تراجعت بنحو 7 في المئة بسبب التضييق على المستوردين برخص الاستيراد. قالت بيانات المعهد للثلاثي الأول من السنة الجارية أن الصادرات التونسية إلى الجزائر تراجعت بنسبة 6.7 في المئة، وهي الفترة التي شهدت بدء الحكومة العمل برخص الاستيراد لتقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وارتفع عجز الميزان التجاري لتونس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى ما قيمته 3 مليار و878.9 مليون دينار تونسي نحو 1.9 مليار دولار أمريكي مقابل 2 مليار و466.3 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2016.

وعزت بيانات تضمنتها نشرة المعهد الوطني التونسي للإحصاء لشهر مارس الماضي، تواصل العجز إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة كبيرة 20.3 بالمائة لتبلغ ما قيمته 11 مليار و411.5 مليون دينار، مقابل 9 مليار و482.0 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات بـ 8 نقاط، حيث بلغت 66 بالمائة، مقابل 74 بالمائة في نفس الفترة من عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تتصدر قائمة البلدان التي تسجل معها تونس عجزا على مستوى المبادلات التجارية قدر بـ942.4 مليون دينار، تليها تركيا بمبلغ 478.1 مليون دينار، فإيطاليا (462.4 مليون دينار) وروسيا (406.1 مليون دينار) ثم الجزائر (50.2 مليون دينار)، وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية لتونس فائضا مع بلدان أخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 624.3 مليون دينار وبريطانيا بـ79.1 مليون دينار.

وأشار المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن عائدات الصادرات التونسية تطورت بنسبة 7.4 بالمائة، لترتفع قيمتها إلى 7 مليارات و532.6 مليون دينارا، مقابل 7 مليار و15.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016. وتبرز النتائج تراجعا للصادرات التونسية نحو الجزائر بنسبة 6.7 بالمائة مقابل ارتفاع في الصادرات نحو المغرب بنسبة 56.7 بالمائة وليبيا بنسبة 3.3 بالمائة.