كشف أول أمس محافظ صالون التوظيف علي بلخيري أن الصالون في طبعته الـ 11 سيتيح فرصة لتوظيف 3 آلاف طالب عمل من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات على مراحل.

يقترح صالون التوظيف الذي انطلقت فعاليات طبعته الـ11 أول أمس بالجزائر حوالي 3 آلاف منصب شغل لفائدة طالبي العمل، لاسيما في مجالات صناعة السيارات والبناء والفلاحة والخدمات.

وأوضح محافظ الصالون علي بلخيري للصحافة، خلال حفل تدشين الصالون، أن المؤسسات المشاركة تقترح أيضا دورات تكوينية لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني والشباب المؤهلين من طالبي العمل أو الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن قرابة ثلاثين مؤسسة ناشطة في قطاعات الإعلام الآلي والصناعة والصناعات الغذائية والسيارات والبناء والأشغال العمومية، إلى جانب الخدمات، يتيحون لطالبي الشغل وأصحاب المشاريع فرصة الحصول على منصب شغل أو تربص أو توسيع معارفهم.

ويوفر الصالون مناصب شغل دائمة لخريجي الجامعات وحاملي شهادات تكوين في مختلف المجالات، ودعا بلخيري إلى تنظيم تظاهرات مماثلة كونها الفضاء الأمثل للقاء طالبي العمل مع مانحيه. ويرى المنظمون أن هذا اللقاء بين المؤسسات والإدارات الباحثة عن كفاءات ومستخدمين جدد والشباب طالب العمل يشكل ”تظاهرة وساطة تضم مجموعة متنوعة من الفروع والمهن التي من شأنها تشجيع الاختيارات المهنية وتوضيح مسارات التكوين وأماكنها. كما تسعى هذه التظاهرة لأن تكون ”فضاء للنقاش والتبادل بين مانحي وطالبي مناصب العمل من خلال سلسلة من الندوات الموضوعاتية والورشات على أساس تقديم السيرة الذاتية والتحضير لاستجواب التوظيف أو التوجيه”. وينظم صالون ”ملتقى التشغيل 2017” برياض الفتح في كل سنة بمبادرة الوكالة ”3س” المتخصصة في الاستشارة والاتصال والتظاهرات والتسويق.