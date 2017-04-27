سجلت أسعار خامات سلة ”اوبك” للنفط الخام، أول أمس، تراجعا حيث بلغت 49.64 دولارا للبرميل الواحد، فيما سجل معدل السعري لشهر أفريل 51.91 دولارا للبرميل الواحد، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية تمديد اتفاق خفض الاإتاج من عدمه.

وأضافت المنظمة أن ”معدل سعر سلة أوبك خلال شهر أفريل الجاري بلغ 51.91 دولارا مرتفعا عن شهر مارس الماضي أين بلغ معدل السعر فيها 51.32 دولار للبرميل الواحد”.

وحول تمديد اتفاق أوبك، كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أول أمس، عن اجتماع لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في 25 ماي الداخل بفيينا، لاتخاذ قرار تمديد مدة خفض إنتاج النفط إلى 6 أشهر أو تجميده نهائيا. مشيرا إلى أن القرار يتم الفصل فيه بعد تشاور كل الدول الأعضاء في منظمة أوبك، حيث من المحتمل تمديد مدة خفض الإنتاج إلى 6 أشهر.

وأشار ”بوطرفة” إلى أنّ هناك ”لجنة مختصة لدراسة هذه القضية ممثلة من مختلف الدول الأعضاء بأوبك التي ستعرض تقريرها في اجتماع 25 ماي”، وأبدى الوزير استعداد الجزائر لتمديد مدة خفض إنتاج النفط.

يُذكر أنّ قرار خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا الذي تقرر في اجتماع أوبك، نهاية السنة الماضية، بفيينا، ستنتهي صلاحيته في جوان المقبل.