تراجعت واردات الجزائر من زيت الزيتون المغربي إلى 12 بالمائة خلال سنة 2016 ليتقهقر إلى المركز الثالث بعد أن كان المورد الأول للجزائر فيما يخص زيت الزيتون، بعدما بلغ عام 2015 عندما بلغت نسبته 37 بالمائة.

كشفت أرقام صادرة عن المرصد الوطني للفروع الفلاحية والصناعات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن واردات الجزائر من زيت الزيتون التونسي إلى المركز الخامس في قائمة موردي الجزائر بنسبة لم تتجاوز ثمانية بالمائة، بعدما كانت ثالثة عام 2015 بنسبة 11 بالمائة، كما يظهر أن الجزائر عززت حضور زيت الزيتون السوري بشكل أكبر، فقد صار الرابع في الترتيب بنسبة 11 بالمائة، مقابل 7 بالمائة فقط عام 2015، بينما تحتل فرنسا المركز الأول في الموردين بنسبة 47 بالمائة.وأظهرت الأرقام ذاتها أن الجزائر عازمة على تطوير صادراتها من هذه المادة الغذائية نحو السعودية التي حلت ثانية لأهم زبائن الجزائر بنسبة 26 بالمائة، بعد فرنسا (56 بالمائة)، ويعدّ السوق السعودي سوقا جديدا بالنسبة للجزائر.

كما توضح الأرقام أن واردات الجزائر من زيت الزيتون انخفضت بـ42 بالمئة في الحجم و23 بالمئة في القيمة عن عام 2015.

ورغم أن الجزائر تهدف إلى الوصول في أفق عام 2019 إلى تطوير صادرات زيت الزيتون بخمسة مليون لتر بقيمة 14 مليون دولار، إلا أن الصادرات من هذه المادة عام 2016 لم تتجاوز 47 طنا بقيمة 160 ألف دولار، رغم وجود تقدم في وزن هذه الصادرات بـ15 بالمائة و8 بالمائة في القيمة عن عام 2015.