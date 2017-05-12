منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 18 موقعا منجميا للاستكشاف من مجموع 22 موقع بالمزايدة بقيمة إجمالية قدرت بـ 263.5 مليون دج.

وقد تم منح هذه الرخص عقب دورة المزايدة الـ 46 للمناجم الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاق مناقصتها الوطنية والدولية خلال افريل المنصرم، ومن ضمن الـ 22 موقع مقترح (الكلس والرمل والصلصال والحجر المسامي) أربعة (4) مواقع لم تتلق أية عرض، حيث أبدى المزايدون اهتماما خاصا بمناجم الكلس والرمل التي جذبت العديد من المستثمرين.وتتعلق رخص الاستكشاف الـ 18 بسبعة (7) مواقع كلسية بولايات إيليزي (4) مواقع والمسيلة (1) وتمنراست (2) وسبعة (7) مواقع رمل بناء بالشلف (2) ومستغانم (2) وتبسة (1) وتيارت (1) ومعسكر (1) وموقعي (2) حجر مسامي بورڤلة والواد وموقعي غرانيت بتمنراست وإليزي، وبلغت قيمة العرض المالي الأهم 51 مليون دج لحقل كلسي بتمنراست، في حين بلغت القيمة الأدنى 1.01مليون لحقل الحجر المسامي بورڤلة.

وتضمنت المناقصة 10 مواقع كلسية موجهة لإنتاج الحبيبات المكونة للخرسانة والرمل المسحوق و7 مواقع رمل بناء وموقعي حجر مسامي للأشغال العمومية وموقعي غرانيت لإنتاج حجارة الزخرفة التزيينية وموقع صلصال لإنتاج المواد الحمراء.

وتمتد هذه المواقع التي تتوزع على 12 ولاية على مساحة تقدر من 4 إلى 120 هكتار. وتشمل الولايات كل من إيليزي (7 مواقع) وتمنراست (3) والشلف (2) ومستغانم (2) والمسيلة (1) وباتنة (1) وغرداية (1) ومعسكر (1) وتبسة (1) وتيارت (1) والواد (1) وورڤلة (1).

أما بالنسبة للمواقع الأربعة التي لم تتلق عروض والتي تتعلق بـ 3 مواقع كلسية (باتنة وغرداية وإيليزي) وموقع صلصال (إليزي)، فسيتم إدراجها ضمن المزايدات اللاحقة.وفي وهذا الصدد أوضح رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، حسان حرياتي، بأن الوكالة تعتزم تنظيم مزايدتين أخريين خلال السداسي الثاني من 2017 واحدة موجهة للمناجم الكبرى كالذهب والمعادن الثمينة وأخرى لمواد يتم استيرادها حاليا على غرار الرخام والغرانيت والبوكسيت. وقال في هذا الخصوص ”نحن في إطار إحصاء المواد والمواقع لإطلاق هاتين المزايدتين والتي نهدف من خلالهما خفض فاتورة استيراد العديد من المواد. ننتظر كذلك موافقة الولاة بالنسبة لبعض المواقع لكن نعتزم إطلاقهما قبل نهاية السنة الجارية”.

وبحسبه فقد تم إنجاز العديد من الاستثمارات بولاية تمنراست لإنتاج الرخام والغرانيت التي يتم استيرادهما حاليا مشيرا إلى أن هذه الولاية ستكون رائدة في إنتاج هاتين المادتين.