أوضح مدير قسم الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمو حافظ، أول أمس، أن حجم السوق الصيدلاني بالجزائر يربو عن 3.3 مليار أورو حتى نهاية سنة 2016.

وقال ذات المسؤول، خلال مداخلته خلال أشغال الدورة الـ 18 للمنتدى الدولي للصيدلة، أن 314 متعامل خاص و150 موزع بالجملة و9.600 صيدلية يمونون سوق الدواء بالجزائر.

وأضاف ذات المسؤول أن إنتاج الدواء محليا تضاعف 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تقلص حجم واردات المتعاملين الخواص (منتجات كاملة الصنع أو المواد الخام غير معبئة) بـ 5ر14 بالمائة خلال نفس الفترة.

وفي سنة 2017، يضيف ذات المسؤول، ناهزت الميزانية التي خصصت للقطاع الصيدلاني 100 مليار دج مقابل 54 مليار دينار في 2012.

وخلال السنوات الثلاث الماضية سجلت الجزائر 140 مشروع استثماري جديد في قطاع الصناعات الصيدلانية بمعدل 3 إلى 4 وحدات جديدة تدخل مرحلة الانتاج سنويا.

وثمن حافظ مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى التحكم في نفقات القطاع الصيدلاني، وذلك من خلال ترقية وتطوير الصناعة المحلية للدواء.

يذكر أن فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية ارتفعت بشكل طفيف (+ 2.4 بالمائة) خلال 2016 لتصل إلى 2 مليار دولار، بينما لوحظ انخفاض من حيث حجم الكميات المستوردة إلى 2ر614. 23 طن أي تراجع ب (- 12.3 بالمائة).

من جانبه، أوضح مدير صناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن خدمات الضمان الاجتماعي تغطي حاليا 55 بالمائة من مجموع سكان البلاد.

وحسب ذات المسؤول فإنه ولحد الآن تم استصدار 12.69 مليون بطاقة شفاء لفائدة 36.2 مليون شخص، مؤكدا أن فاتورة الدواء تمثل لوحدها 68 بالمائة من حجم نفقات الضمان الاجتماعي.