تسعى الجزائر إلى رفع صادرات الغاز الطبيعي نحو إسبانيا الذي بلغ نسبة 57 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الاألى من السنة الجارية، وهو ما حملته الزيارة التي قام بها وزير الطاقة نورد الدين بوطرفة إلى مديد.

أظهرت أحدث نشرة إحصائية لشركة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات الطاقوية الإسبانية، أن اعتماد المملكة على الغاز الجزائري بلغ 57 في المائة من إجمالي الواردات تليها نيجيريا (14٪) والغاز القادمة من أوروبا من خلال فرنسا (10٪).

وقام وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بزيارة عمل إلى العاصمة الإسبانية مدريد دامت يومين أين التقى مسؤولين إسبان كبارا لمناقشة التعاون الطاقوي بين البلدين، حسبما أفادت به وزارة الطاقة.

وحسب ذات المصدر، التقى بوطرفة خلال هذه الزيارة كلا من الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والتعاون ألفونسو داستيس والوزير الإسباني للطاقة والسياحة والبرنامج الرقمي ألفارو نادال.

كما أجرى بوطرفة محادثات مع كبار المسؤولين في الشركات الطاقوية الإسبانية.

وتم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ومدى تقدم مشاريع الشراكة طور الإنجاز وكذا آفاق التعاون والاستثمار في المجال الطاقوي لاسيما إنتاج وتحويل المحروقات والطاقات المتجددة.

وبالرغم من الاعتماد الأوروبي الكبير على الغاز الجزائري الموجه لإنتاج الكهرباء، إلا أن إسبانيا تضغط على الحكومة بشأن الأسعار وتجديد العقود، حيث قال نور الدين بوطرفة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، ببروكسل، بأن الجانب التجاري هو العامل الرئيس الذي سيحدد كيفية تجديد تلك العقود لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، وقال بأن الجزائر مستعدة لإبرام عقود طويلة الآجل، أو عقود قصيرة، مضيفا بأن تحديد مدة العقود متوقف على المفاوضات التي ستجمع الجزائر والشركات الطاقوية في أوروبا.

كما قدم بوطرفة تطمينات للأوروبيين بشأن قدرة الجزائر على تلبية حاجيات السوق الأوروبية وضمان تموينها بالكميات المطلوبة خلال 20 أو 30 سنة المقبلة.

في المجموع، استوردت إسبانيا خلال 2016، 211.792 جيجا واط ساعة بتكلفة قدرها 17 أورو / ميجاوات وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة الاسباني، متراجعا بنسبة 15٪ مقارنة بسنة 2015. ووفقا لذات الارقام اشترت إسبانيا خلال 2016 153213 جيجا واط ساعة من الغاز الطبيعي المسال ودفعت ما قيمته 0.3 و3 أورو / ميجاوات وهو أقل تكلفة مما كان عليه سنة 2015، إلا في شهر مارس من السنة الجارية ارتفعت أسعار الغاز المنقولة عبر الأنابيب (تصل إلى 1.4 أورو/ميجاوات).