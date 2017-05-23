تذيلت الجزائر التصنيف العالمي للعمل وتنافسية المواهب لسنة 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث حلت في المركز 107 عالميا و12 عربيا.

كشفت نتائج مؤشر مستقبل العمل وتنافسية المواهب لسنة 2017 الذي أعده محرك البحث ”جوجل” والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ”انسياد”، وأعلن عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن، أن الجزائر جاءت في ذيل الترتيب العربي والعالمي حيث حلت في المركز 107 عالميا و12 عربيا، فيما تصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي و19 عالمياً من أصل 118 اقتصاد، فيما جاءت قطر الثانية عربيا و21 عالميا في المؤشر، والسعودية الثالثة عربيا و42 عالميا، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة عربيا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الأخيرة عربياً (12)، و107 عالميا. ولم يتضمن التقرير دولا عربية مثل فلسطين، والعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، وجيبوتي، والسودان.

ويستند المؤشر إلى معايير أبرزها، النظام التعليمي في الدولة، وسياسات الاستخدام والحماية التكنولوجية والتعليمية، والترابط بين القطاعات، والقدرات التقنية.

وتبلغ نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 30 بالمائة بينما 60 بالمائة في فئة الشباب دون سن 25 عاما، بحسب نتائج مؤشر جوجل و”الانسياد”.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 10.5 بالمائة في سبتمبر 2016 مقابل 9.9٪ خلال شهر أفريل من نفس السنة في زيادة مست أساسا النساء وخريجي التعليم العالي.

كما تظهر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات وجود تباينات محسوسة في معدلات البطالة بالنظر لعوامل السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصل عليها.

فالنسبة للأشخاص الذين يفوق عمرهم 25 سنة تبلغ نسبة البطالة 7.9 بالمائة (5.7 بالمائة لدى الرجال مقابل 16.2 بالمائة لدى النساء)، بينما ارتفعت هذه النسبة في فئة الشباب الذين يتراوح عمرهم بين 16 و24 سنة إلى 26.7 بالمائة في سبتمبر (مقارنة بـ 24.7 بالمائة في أفريل 2016).

وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك، ارتفع معدل البطالة في وسط حاملي شهادات التعليم العالي إلى 17.7 بالمائة (مقابل 13.2 بالمائة في أفريل) مقارنة بـ13 بالمائة بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني (12.1 بالمائة في أفريل).