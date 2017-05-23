l تدشين خطين جديدين يربطان فرنسا بالعاصمة والشلف خلال الصائفة

في ظل التنافس المحموم بين شركات الطيران للاستحواذ على المجال الجوي، تمثل الشركات الفرنسية المنافسة للشركات الجزائرية الأكثر ضراوة باستحواذها على خطوط الطيران التي تربط الجزائر بأوروبا، خاصة بلادها فرنسا، هذا التنافس الذي سيعزز مستقبلا باقتحام المجمع العالمي للطيران ”أ أس أل” السوق الجزائرية من خلال تدشين فرع الشركة ”أ أس أل” للطيران الفرنسية خطين جويين الشهر المقبل. كشفت شركة الطيران الفرنسية ”أ أس أل” فرع المجمع العالمي للطيران ”أ أس أل هولدينغ”، عن اقتحامها السوق الجزائرية من خلال تدشين خطين جديدين، الأول يربط ”الجزائر العاصمة – باريس” والذي سيوقع رحلته الأولى في 23 جوان المقبل، أما الخط الثاني فيربط الشلف بباريس والذي سيفتح في شهر جويلية، كما أبرمت شركة الطيران اتفاقية لتمثيلها تجاريا مع مؤسسة ”سولاي للأسفار”.

من جهته، صرح المدير العام للشركة، جان فرانسوا دومينياك، أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالعاصمة للإعلان عن اقتحامها السوق الجزائرية، قائلا ”لأننا نؤمن بضرورة التبادل بين الأشخاص والبلدان، تبادل اقتصادي، ثقافي، وسياسي، فترفع شركتنا شعار طائرات في خدمة الإنسان، إذ نعمل جاهدين على بذل كل ما في وسعنا من جهد للاستجابة لتطلعاتهم من خلال استغلال معرفتنا المعتمدة”.

واعتبر ذات المسؤول أن تموقع الشركة وخبرتها في مجال الطيران يؤهلانها لتحوز مكانتها في السوق من خلال طرحها لحلول فعالة وذات جودة وتتماشى مع احتياجات المسافرين.

وعن التسعيرة المطروحة، فإن التذاكر التي تسوقها الشركة ابتداء من 18400 دج ”ذهاب- إياب”.

من جهته، صرح فرانسوا دومينياك، مسؤول شركة الطيران ”أ أس أل” الفرنسية ”نحن جد مسرورين بتدشين خطين جديدين لربط الجزائر بفرنسا، ما سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، فافتتاح هاذين الخطين يمثل مرحلة هامة في تطور الشركة، كما نعتمد في ذلك على كفاءة سولاي للأسفار”.

من جهته، صرح رضا بن يونس، مسؤول سولاي للأسفار، قائلا ”نهنئ شركة الطيران الفرنسية على اقتحامها السوق الجزائرية وتموقعها في بلادنا، ونحن جد فخورين باختيارنا من قبل الشركة لتمثيلها ولنكون واجهتها التجارية في البلاد، كما سنبذل جهدنا وخبرتنا في سبيل نجاح مهمتنا، فمن خلال هذه الشراكة نمنح للجزائريين فرصة إضافية للاتصال بفرنسا وبجودة عالية”.