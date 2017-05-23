أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس أن سعر سلة خاماتها الـ12 ارتفع أول أمس بواقع 63 سنتا ليستقر عند 51.50 دولار للبرميل، بعد أن كان 50.87 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.

وقالت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر أبريل الماضي 51.34 دولار للبرميل مقارنة بـ 50.32 دولار للبرميل في شهر مارس الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن سعر السلة بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي 48.51 دولار للبرميل.

وأوضحت أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولار للبرميل.