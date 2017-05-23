كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوية خلال الأربعة اشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 7 بالمائة.

وحسب المصدر ذاته تمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في أفريل 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب (12) شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين ماي 2016 وأفريل 2017 مقارنة بالفترة ما بين ماي 2015 وأفريل 2016.

وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين أي تطور الأسعار في أبريل 2017 مقارنة بمارس 2017، فقد سجلت قرابة 0.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين وبحسب فئة المنتجات، فإن أسعار السلع الغذائية بلغت نسبة 0.5 في المائة.

للإشارة، هذا الارتفاع الشهري جاء بعد الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة وكذا المنتجات الغذائية الصناعية، حيث عرفت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة في أفريل 2017 مقارنة بتلك المسجلة في شهر مارس الماضي.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار لحوم الدجاج ارتفاعا بنسبة 10 في المائة والفواكه بـ 11.4 في المائة، في حين تم تسجيل انخفاض في أسعار الخضر (-6.1 في المائة) والبطاطا (-2.2 في المائة).

وبالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فإن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4 في المائة، وذلك راجع، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، لارتفاع أسعار منتجات فئة السكر ومشتقاتها (+1.3 في المائة). ومن جهة أخرى فإن أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا بـ 0.5 في المائة، في حين أن أسعار الخدمات عرفت انخفاضا بـ 0.1 في المائة.

وبخصوص فئة السلع والخدمات، سجلت أسعار التأثيث ولوازمه ارتفاعا شهريا قدر بـ 0.7 في المائة، في حين عرفت سلع فئة التسلية والثقافة والتربية ارتفاعا بـ 2.1 في المائة، فيما تميزت بقية المواد بالاستقرار. للتذكير، يتوقع قانون المالية لـ 2017 تضخما بـ 4 في المائة.