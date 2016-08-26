استلام البنايات الريفية مطلب فلاحي بلدية قلال بسطيف

طالب الفلاحون القاطنون بقريتي الجباس وأولاد شبل ببلدية قلال جنوبي ولاية سطيف، والذين استفادوا من بناءات ريفية على الورق فقط، بضرورة استلامها في أقرب الآجال، حيث يحوز هؤلاء قررات استفادة من بنايات ريفية منذ مدة طولية ولم يستلموها لحد اليوم، لذلك فإن الأصوات تتعالى في كل مرة من طرف هؤلاء من أجل التكفل بهذه الوضعية التي توجد لها وضعيات مشابهة ببلديات أخرى. وقد بررت مصالح البلدية وجود قررات استفادة بوجود مشكلة في توطين المشروع، ما جعلها تسعى لرفع الانشغال لوالي الولاية الذي وافق على حل المشكلة من خلال العمل على توطين السكنات.

.. وسرقة دراجة نارية تابعة لحظيرة البلدية بعين أزال

تعرضت حظيرة بلدية عين أزال بولاية سطيف لعملية سطو، حيث تمكن مجهولون من سرقة دراجة نارية تابعة للبلدية. وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن الحارس ركن الدراجة النارية التي هي ملك للبلدية بأحد جوانب الحظرة وأثناء عودته تفاجأ بغيابها، مع العلم أن هذه العملية الثانية من نوعها، حيث تعرضت دراجة آخرى، منذ سنتين، للسرقة.

عيسى.ل

إطلاق حملة لمراقبة حظائر توقف المركبات بميلة

أطلقت مصالح أمن ولاية ميلة، أول أمس الخميس، حملة واسعة لمراقبة حظائر توقف المركبات على مستوى أمن ولاية ميلة وامتداداتها بأمن الدوائر والحواضر، بعد الانتشار الملفت لظاهرة الاستغلال غير القانوني لهذه الحظائر، ما تسبب في ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من طرف السواق، ناهيك عن ارتفاع حالات المشاحنات والمشاجرات على مستوى هذه الحظائر، فضلا عن كون هذا النشاط غير المرخص مخالف للقانون.، عملية المراقبة أفضت إلى إحصاء تواجد 11 حظيرة غير قانونية تم بموجبها إنجاز ملفات قضائية ضد أصحابها وارسالها إلى العدالة، فيما تم إحصاء 50 حظيرة شرعية خاضعة للترخيص المعمول به.

محمد.ب

إلغاء نصب الخيم التجارية في علي منجلي بقسنطينة

أصدرت بلدية الخروب بقسنطينة أول أمس، قرارا يقضي بإلغاء نصب الخيم التجارية التي خصصت لها أماكن بمحاذاة مراكز تجارية كبرى بالمدينة الجديدة علي منجلي، وذلك بسبب عدم احترام العارضين لدفاتر الشروط الخاصة بهذه التظاهرة. رئيس البلدية عبد الحميد أبركان، قال أن الإجراء جاء بعد التحقيقات التي أجرتها مصالح التجارة في إطار متابعة مدى تطبيق المستفيدين للقوانين المعمول بها، قذ تبيّن أن النشاط التجاري خرج عن الإطار المتفق عليه والمحدد في دفاتر الشروط، مضيفا أنه قد تم منح التراخيص على أساس بيع الأدوات والمواد التي لها علاقة بالدخول المدرسي فقط، إلا أن المعنيين بهذه الخيم قاموا، حسبه، بتنويع النشاط من خلال بيع الزرابي والألبسة ومختلف السلع الأخرى غير المعنية بهذه العملية، وهو ما أدى إلى إصدار قرار الإلغاء الذي شمل جميع العارضين، مع إمهال المعنيين مدة 24 ساعة لإخلاء المساحات..

إيناس.ش

تعميم إستصدار جواز السفر البيرومتري بسوق أهراس

أكد والي سوق أهراس أن 26 بلدية على مستوى الولاية أصبحت تصدر جواز السفر البيومتري وذكر على هامش تدشينه لمقر المصلحة الجديدة لإصدار الوثائق البيومترية ببلدية سوق أهراس، أن تعميم إصدار جواز السفر البيومتري للبلديات قد انتهى، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخراج هذه الوثيقة من مقر بلديات إقامتهم وتجنب التنقل إلى مقر الدوائر. كما تم تعميم العملية كذلك بالنسبة استصدار البطاقة الرمادية التي كانت ممركزة في وقت سابق على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة بعاصمة الولاية.

م.ق

رقم اليوم

6 آلاف مستفيد من المنحة السياحية بوكالتي القرض الشعبي بأم البواقي

شهدت وكالتا القرض الشعبي الجزائري بأم البواقي وعين مليلة، إقبالا كبيرا من أجل صرف المنحة السياحية، وتمكن القائمون على الوكالتين من تلبية طلبات نحو 6 آلاف مواطن تقدموا بجوازات سفرهم، أغلبهم متوجهون إلى تونس وبعضهم معتمرون توجهوا إلى البقاع المقدسة. وأشارت المعطيات أن وكالتي القرض الشعبي بكل من عين مليلة وأم البواقي، تحوزان على ترخيص مخصص لصرف المنحة السياحية على عكس وكالة عين البيضاء التي تقدم خدمات عادية فقط، وقد استقبلت الوكالتان 6 آلاف جواز سفر منذ بداية السنة، بمعدل 360 جوازا في اليوم الواحد، حيث لم تسجل مثل هذا الإقبال على طلب المنحة منذ سنوات.