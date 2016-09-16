15 ساكنا بحي الأقواس الرومانية بقسنطينة يرفضون ترحيلهم

طالب 15 ساكنا بحي الأقواس الرومانية بقسنطينة، بالترحيل مع العائلات الأخرى، بعدما قالوا إن مصالح الدائرة أعلمتهم أنهم سيرحلون مع أسرهم في عملية مقبلة، في انتظار تسليم شققهم إلا أن رئيس دائرة قسنطينة نفى المشكلة التي يتحدثون عنها بشكل تام.

وأفاد المعنيون، في شكوى وجهوها إلى والي قسنطينة، تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، أنه تم إحصاؤهم سنة 2011 على أنهم متزوجون جدد، وتحصلوا بعدها على قرارات استفادة مسبقة قاموا بموجبها بتسديد مستحقات الاستفادة من السكن الاجتماعي، على غرار جميع العائلات القاطنة بالحي المقدر عددها بـ 113، لكن السلطات قامت خلال الأيام الماضية، حسب نص الرسالة، بإعطاء السكان موعدا للترحيل يخص 98 عائلة فقط، لتبقى 15 عائلة أخرى طُلب منها الرحيل رفقة عائلاتهم الأصلية نحو المجمع السكني رقم 1 من الوحدة الجوارية 20، في حين تم تصنيف المعنيين في المجمع السكني رقم 3 الذي لاتزال الأشغال به جارية، وسينقلون إليه عند الانتهاء من إنجازه مستقبلا.

وأوضح موقعو الشكوى أنه ”من المستحيل” الانتقال مع عائلاتهم الأصلية والانتظار إلى غاية جاهزية مساكنهم، لكون الشقق المعنية بالترحيل مكونة من 3 غرف، في حين يوجد بالعائلات المعنية عدد كبير من المتزوجين بالإضافة إلى أبنائهم.

.. وسكان بحي البياضي بحامة بوزيان يشتكون أشغال بناء مسكن فوضوي

يشتكي سكان بحي البياضي ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، من تداعيات إقدام مقاول على مباشرة أشغال بناء مسكن بطريقة فوضوية وخارج إطار القانون.

وأبان السكان في رسالة موجهة لرئيس المجلس الشعبي البلدي موقعة من قبل عشرات المواطنين، تحصلت امس ”الفجر” على نسخة منها، أن المدعو (س. رابح) استولى على قطعة أرض وسبب متاعب لسكان الحي وتصدع في مسكن وكسر قناة صرف المياه القذرة، إلى جانب قطع الطريق المؤدي لعدة سكنات بالحي .

لذا يطالب السكان ”مير” حامة بوزيان بالتدخل الجاد في أسرع وقت ممكن لوقف الأشغال ووضع حد لتجاوزات المعني بقوة القانون.

إيناس.ش

قرية أغبولة بسطيف تعاني من محدودية الخدمات الصحية

اشتكى سكان قرى أغبولة التابعة إقليميا لتراب بلدية عين لڤراج، الواقعة شمال ولاية سطيف، من مختلف النقائص المسجلة في شتى مجالات الحياة، حيث المتاعب مع الماء مستمرة ومحدودية الخدمات الصحية قائمة.

يعد عرش أغبولة من أكبر التجمعات السكنية المجاهدة بالمنطقة ويضم العديد من القرى والمداشر، ومنها زاكو، أيري لكتاف، أخريب، تيقيلت، فونان، آيت قلالة، لعزيب، منادس وتيزي العسكر، وغيرها من القرى التي تتقاسم هموما مشتركة.. أولها مشروع الطريق الذي يربط كل قرى العرش بالعالم الخارجي، خاصة ببلديتي بني شبانة ذراع قبيلة الذي طال انتظار إنهاء أشغاله، لتبقى معاناة المواطنين مستمرة مع العزلة الخانقة، ما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بضرورة تعجيل الأشغال، خاصة بعد وعود السلطات المعنية بمتابعة الشطر الثاني من المشروع. وثانيها يتعلق بمتاعب المواطنين مع الماء ووضعية هذا المجال التي أرقت الجميع ،حيث المعاناة ولجوء المواطنين للتزود بكل الوسائل الممكنة، في ظل ضعف التدفق، حتى بعض السكان لم يزر المياه حنفياتهم منذ مدة.. دون الحديث عن التسربات التي تشهدها الشبكة وكميات المياه التي تضيع ولا تصل للمواطنين، الذين تحدثوا في جانب آخر عن قلة الفضاءات الترفيهية والملاعب الجوارية تحديدا بقراهم، فيما طالب آخرون بمتوسطة جديدة. أما قرية زاكو فتكاد تنفرد بمطلب صحي يتعلق بقاعة العلاج الشبه مغلقة منذ 03 سنوات.

عيىسي. ل

57 مخالفة في مجال العمران بأم البواقي الشهر المنصرم

سجلت شرطة العمران وحماية البيئــة لولاية أم البواقي، خلال شهر أوت المنصرم، 57 مخالفة في مجال العمران و6 مخالفات تتعلق بالصحة وحماية البيئة.

وأقدمت من جانب آخر على القيام بـ 17 عملية هدم تخص بناءات غير قانونية في عدة مناطق من تراب الولاية.

.. وسحب 329 رخصة سياقة

أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي 22 حادث مرور جسمانيا في شهر أوت المنقضي، وهي الحوادث التي تسببت في مقتل شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وهي الحوادث التي تعود إلى العامل البشري وعدم احترام قانون المرور. وسجلت المصلحة ذاتها في نفس الفترة 1275 مخالفة مختلفة الدرجات و89 جنحة مرورية، وتم سحب 329 رخصة سياقة.

ي.س

مساع لتحسين توزيع المياه بشطايبي وبرحال وعين الباردة بعنابة

سيشرع قريبا في أشغال لصيانة وتأهيل 40 بئرا معطلة عن الاستغلال عبر إقليم ولاية عنابة، لدعم إمكانات تخزين وتوزيع المياه. وهي العملية التي ستسلم مع بداية السنة المقبلة، حسب ما علم من مصالح الري بالولاية.

وستوجه مياه الآبار لتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب بالتجمعات الحضرية لدوائر برحال وشطايبي وعين الباردة، بالإضافة إلى تعبئة قدرات دعم السقي الفلاحي وتدارك الاختلالات المسجلة في مجال تزويد السكان بمياه الشرب بالمناطق البعيدة والمعزولة، حسب ما تمت الإشارة إليه.

كما سيستلم قطاع الموارد المائية في إطار البرنامج المسطر لتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب بولاية عنابة، خزانا للمياه بمنطقة الحجار بسعة 10 آلاف متر مكعب، ورفع قدرات استغلال خزان منطقة شعيبة ببلدية سيدي عمار الذي يتسع هو الآخر لـ 10 آلاف متر مكعب، لتحسين التموين بمياه الشرب بمنطقة عنابة الكبرى (عنابة الحجار البوني وسيدي عمار).

م.ق

رقم اليوم

18 مليار سنتيم لإنجاز المركب الحيواني الضخم بالفنتارية في الخروب

ذكر رئيس بلدية الخروب بقسنطينة عبد الحميد أبركان، أمس، أن المجلس الشعبي البلدي صادق مؤخرا على تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة 18 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع المركب الحيواني الضخم بمنطقة الفنتارية بوادي حميميم. فيما أبدى موالون تخوفات حول مصير نشاطهم الوحيد، بعد تحويل السوق القديم لخارج المدينة.

وقال ”المير” خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين بالمجتمع المدني والموالين، إضافة إلى مستثمرين و مختصين وممثلي لجان بالبلدية والدائرة بالمركز الثقافي امحمد اليزيد، أن مشروع تحويل السوق الأسبوعي من وسط المدينة إلى منطقة الفنتارية، وصل إلى مرحلة النضج والشروع في التجسيد.