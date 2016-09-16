خصصت بلدية التلاغمة بميلة، بالتنسيق مع جمعية الناقلين الخواص، 18 حافلة لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية انطلاقا من مختلف التجمعات السكنية البعيدة والدواوير، حيث تم تخصيص ثلاث حافلات تابعة للبلدية لتغطية ثلاث مشاتي، في حين تم تخصيص 15 حافلة تابعة للناقلين الخواص لتغطية باقي الدواوير والتجمعات السكنية الأخرى، بمعدل حافلة لكل دوار.

وصرح ممثل الناقلين الخواص أن حافلات النقل المدرسي ستباشر عملية نقل التلاميذ اعتبارا من اليوم الأول من الدخول المدرسي، حيث ستكون تحت تصرف التلاميذ صباحا ومساء لضمان نقلهم من أماكن إقامتهم إلى المؤسسات التربوية التي يدرسون بها ومنها إلى بيوتهم بعد نهاية الدراسة.

وأوضح مصدر محلي أنه تفاديا للمشاكل والاحتجاجات التي حدثت في الموسم الماضي، بسبب عدم التزام الناقلين الخواص بمواصلة نشاطهم مع التلاميذ لكون البلدية آنذاك تأخرت في إمضاء العقد مع الناقلين بهدف ضمان مستحقاتهم، فإن الدخول المدرسي هذا الموسم كان مغايرا تماما لسابقه، حيث التزمت البلدية مبكرا بإمضاء العقود مع كل أصحاب الحافلات، وتم الاتفاق في بنود العقد أن كل الحافلات تلتزم بنقل التلاميذ إلى غاية 31 ديسمبر القادم، وهو تاريخ نهاية العقد.

محمد.ب