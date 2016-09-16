أقدم مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، أول أمس، على توقيف مديرين للمناوبة بسبب ترك منصبهما وغيابهما عن العمل، إلى جانب موظفين آخرين.

أكد المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة، في لقاء جمعنا به، أنه خلال زيارة فجائية قادته إلى المستشفى في حدود الثانية صباحا من ليلة الأربعاء الماضي، تم توقيف مديرين للمناوبة، إضافة الى مسؤول الأمن الداخلي، طبيبة مختصة بالاستعجالات الطبية، بسبب غيابها التام، إلى جانب عوني أمن بالاستعجالات الجراحية، وممرضة بالطب الداخلي.. وكلهم تم في حقهم التوقيف الفوري إلى غاية المثول أمام المجلس التأديبي. وتأتي هذه الخرجة من قبل المسؤول الأول عن المستشفى في إطار محاربة التسيب في قطاع حساس كقطاع الصحة.

ومعلوم أن المدير بن يسعد أقدم على عدة توقيفات منذ التحاقه بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة قادما من مستشفى ديدوش، وهو يلقى دعم وزير القطاع الذي أكد خلال زيارته الأخيرة للمستشفى أين أعاد فتح مصلحة التوليد، أنه يشجع ما يقوم به المدير.

إيناس.ش