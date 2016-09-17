متفرقات
عيادة تصفية الدم ”الراشدية” بجيجل جاهزة ومغلقة منذ 4 سنوات
ياسين.ب
سكان الرصفة في سطيف ينتظرون حصتهم من الدعم الريفي
تعد بلدية الرصفة الواقعة جنوب ولاية سطيف، من البلديات المحرومة من حصص السكن بمختلف صيغه، خاصة بعد رفض الجهات المعينة لحوالي 870 ملف في صيغة البناء الريفي، والإستفادة من عدد محدود من السكن الاجتماعي الذي يتجاوز حاليا الطلب عليه حوالي 600 طلب مودع. فيما لم تستفد البلدية إطلاقا من الصيغ الأخرى من السكن، خاصة منها السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، والسكن التساهمي في صيغته القديمة. وبخصوص التجزئات الاجتماعية فيوجد حوالي 1900 ملف مودع للحصول على قطعة أرض معدة للبناء التي أقرتها الدولة مؤخرا، حيث لايزال الفصل فيها في ظل الغموض الذي يكتنف العملية من وجهة نظر المواطنين، حيث ارتأت الجهات الوصية تجسيد هذه التجزئات من مصالح البلدية وبناء على الدراسة الخاصة بالمشروع، على مساحة إجمالية تصل لحوالي 40 هكتارا، منها 25 هكتارا بمنطقة رأس إيسلي و03 هكتارات بمنطقة أولاد بوسلامة و12 هكتارا بمركز بلدية الرصفة. ولأجل الاستفادة من هذه التجزئات سارع المئات من المواطنين لإيداع ملفاتهم حتى بلغ عددها حوالي 1900 ملف، مازالت تنتظر في مجملها يوم الفصل والقرار النهائي من قبل اللجنة المعنية بالدراسة التي تجتهد كثيرا، حسب ما علمناه، في تصفية وغربلة الملفات المودعة. وحسب مصدر من البلدية فإن الملفات بصدد الدراسة واللجنة بصدد إعداد قائمة المستفيدين.
.. والنيران تلتهم 10 هكتارات من الأشجار بشمال الولاية
.. وعشرات العائلات بحمام السخنة دون كهرباء
عيسى. ل
رقم اليوم
8 ملايير سنتيم مداخيل سوق الخروب سنويا
قارن منتخبون ببلبدية قسنطينة ما يدره سوق البوليقون للخضر والفواكه وسوق الخروب وسوق بلدية حامة بوزيان، مؤكدين أن مداخيل سوق الخروب لوحده تقدر بـ 8 ملايير سنتيم في السنة الواحدة. بالمقابل لا تتعدى مداخيل سوق البوليقون التابع لبلدية قسنطينة 200 مليون سنتيم فقط.. الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين.
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