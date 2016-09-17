عيادة تصفية الدم ”الراشدية” بجيجل جاهزة ومغلقة منذ 4 سنوات

في رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال زيارته نهاية الأسبوع المنقضي على سؤال ”الفجر” حول قضية وجود عيادة لتصفية الدم ”الراشدية” بحي موسى بجوار المستشفى تتوفر على 13+1 آلة تصفية، والتي تحصلت على الاعتماد من وزارة الصحة والسكان في 96 ماي 2012، وتم إيداع طلب الاتفاقية مع الضمان الاجتماعي بالمديرية العامة بالعاصمة في 30 ماي 2012 بأنه سيتابع القضية بنفسه بالمديرية العامة من أجل تسوية الوضعية، لاسيما أن مرضى القصور الكلوي بجيجل يعيشون معاناة يومية في ظل التزايد الخطير، على اعتبار أن جيجل تتوفر على أزيد من 2000 مريض مع إصابة أزيد من 40 شخصا بالصور سنويا. وحسب صاحب العيادة الدكتور بكيوة، فإن العيادة جاهزة لاستقبال المرضى مند أربع سنوات، إلا أن غياب الاتفاقية حال دون ذلك، ولا يمكن فتح العيادة للأشخاص القادرين على دفع حصة التصفية، والتي يصل سعرها حوالي 6000 دج للحصة الواحدة، والمريض يحتاج إلى 03 حصص على الأقل أسبوعيا.

ياسين.ب

سكان الرصفة في سطيف ينتظرون حصتهم من الدعم الريفي

تعد بلدية الرصفة الواقعة جنوب ولاية سطيف، من البلديات المحرومة من حصص السكن بمختلف صيغه، خاصة بعد رفض الجهات المعينة لحوالي 870 ملف في صيغة البناء الريفي، والإستفادة من عدد محدود من السكن الاجتماعي الذي يتجاوز حاليا الطلب عليه حوالي 600 طلب مودع. فيما لم تستفد البلدية إطلاقا من الصيغ الأخرى من السكن، خاصة منها السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، والسكن التساهمي في صيغته القديمة. وبخصوص التجزئات الاجتماعية فيوجد حوالي 1900 ملف مودع للحصول على قطعة أرض معدة للبناء التي أقرتها الدولة مؤخرا، حيث لايزال الفصل فيها في ظل الغموض الذي يكتنف العملية من وجهة نظر المواطنين، حيث ارتأت الجهات الوصية تجسيد هذه التجزئات من مصالح البلدية وبناء على الدراسة الخاصة بالمشروع، على مساحة إجمالية تصل لحوالي 40 هكتارا، منها 25 هكتارا بمنطقة رأس إيسلي و03 هكتارات بمنطقة أولاد بوسلامة و12 هكتارا بمركز بلدية الرصفة. ولأجل الاستفادة من هذه التجزئات سارع المئات من المواطنين لإيداع ملفاتهم حتى بلغ عددها حوالي 1900 ملف، مازالت تنتظر في مجملها يوم الفصل والقرار النهائي من قبل اللجنة المعنية بالدراسة التي تجتهد كثيرا، حسب ما علمناه، في تصفية وغربلة الملفات المودعة. وحسب مصدر من البلدية فإن الملفات بصدد الدراسة واللجنة بصدد إعداد قائمة المستفيدين.

.. والنيران تلتهم 10 هكتارات من الأشجار بشمال الولاية

تمكنت عناصر الحماية المدنية لوحدة بوعنداس بشمال سطيف، صباح أمس، من إخماد حريق أدغال بدوار تافولة بتراب بلدية آيت نوال مزادة. وقد تم إخماده بعد 5 ساعات من العمل في جو حار وفي منطقة تتميز بالتضاريس الوعرة. وقدرت مساحة الحريق بحوالي 10 هكتارت من الأدغال (ديس، قندول، كروش)، دون أن تمس بساتين الاشجار المجاورة.

.. وعشرات العائلات بحمام السخنة دون كهرباء

لايزال الفلاحون والعائلات المستفيدة من البناء الريفي بقرى بلدية حمام السخنة بشرق ولاية سطيف، على غرار لمطارفة، لعزازمة، ينتظرون ربطهم بالشبكة الكهربائية، حيث استفادوا من سنوات من البناء الريفي، غير أنهم لحد الساعة لم يستفيدوا من الكهرباء ويلجؤون إلى ربط منازلهم بأسلاك فوضوية من المنازل المجاورة. من جهتهم الفلاحون أكد لنا بعضهم أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة نشاطهم الفلاحي في غياب الكهرباء، خصوصا أن غالبيتهم يربون الأبقار ويحتاجون إلى الكهرباء لتشغيل آلات حلب الأبقار.

عيسى. ل

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8 ملايير سنتيم مداخيل سوق الخروب سنويا

قارن منتخبون ببلبدية قسنطينة ما يدره سوق البوليقون للخضر والفواكه وسوق الخروب وسوق بلدية حامة بوزيان، مؤكدين أن مداخيل سوق الخروب لوحده تقدر بـ 8 ملايير سنتيم في السنة الواحدة. بالمقابل لا تتعدى مداخيل سوق البوليقون التابع لبلدية قسنطينة 200 مليون سنتيم فقط.. الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين.