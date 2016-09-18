مؤسسات خاصة لإنجاز مرافق عمومية على حسابها بقسنطينة

تم خلال زيارة العمل التي قام بها والي الولاية حسين واضح، أول أمس، لمشاريع قطاع السكن بالولاية اليوم، التوقيع على بروتوكولات اتفاق بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات إنجاز خاصة لبناء مرافق عمومية بالمواقع السكنية، كمساهمة من هذه المؤسسات وتدعيما لمجهودات الدولة المتواصلة لتجهيز الأحياء السكنية الجديدة بالمرافق الضرورية، منها مجمع مدرسي بحي 2600 مسكن التوسعة الجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي، ستتكفل بإنجازه مقاولة محلية، وكذا إنجاز مقر للأمن الحضري بالتوسعة الغربية لعلي منجلي من طرف مؤسسة تركية.

وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب ما صرح به الوالي، في إطار رد الجميل للدولة الجزائرية عن طريق مساهمة المقاولات الخاصة أجنبية كانت أم وطنية في إنجاز بعض المرافق العمومية بالمواقع السكنية التي يعملون بها، حيث سيتكفلون بإنجاز هذه المرافق على عاتقهم..؟!.

إيناس.ش

عملية تنظيف واسعة عبر أحياء مدينة ڤالمة

شهدت، أول أمس، مدينة ڤالمة حملة تنظيف وجمع النفايات المنزلية عبر العديد من الاحياء التي تعرف بانتشار كبير للنفايات المنزلية والتجارية. هذه الحملة التطوعية، قال عنها رئيس دائرة ڤالمة الوناس بوزقزة، إنها تهدف الى تحسيس المواطن بأهمية حماية البيئة والمحيط الحضري إلى جانب إزالة ”النقاط السوداء’’ بالمدينة، لاسيما في الأحياء الأكثر تضررا من انتشار النفايات المنزلية، على غرار شارع التطوع الذي يعد معقلا كبيرا لتواجد النفايات بسبب موقعه التجاري، وكذا المدينة الجديدة. وسيتم في إطار هذه العملية تسخير جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتخصصة في مجال جمع النفايات وصيانة المساحات الخضراء، حسب ما أضاف ذات المسؤول، موضحا أنه سيتم أيضا إشراك مصالح كل من الولاية والبلدية وكذا الهياكل ذات الصلة بالجانب البيئي، وكذا بعض المقاولين الخواص الذين أبوا إلا أن يشاركوا في هذه الحملة التطوعية بعمالهم ومركباتهم. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الدائرة أنه سيتم تسخير 20 شاحنة، مضيفا بأنه سيتم ضمان متابعة صارمة ومتواصلة من طرف مصالح الولاية من أجل السماح بتجسيد أفضل لهذه الحملة التطوعية التي لقيت استحسانا كبيرا لدى المواطنين، والتي بدأت من باب سكيكدة ومصب القناة الرئيسية لشارع التطوع، بالإضافة الى المدينة الجديدة التي تجري بها عملية تنظيف وتهيئة واسعة تحسبا لترحيل أكثر من 480 عائلة بداية شهر أكتوبر المقبل.

مسعود.م

مشاتي حمام السخنة بسطيف تنتظر فك العزلة

لاتزال العديد من قرى حمام السخنة الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف تعاني العزلة والتهميش، على غرار قرية لعزازمة وخنانفة، حيث أن الطرق التي تربطهم بالعالم الخارجي غير صالحة تماما للسير، وهو الأمر الذي عمق من سكان هذه القرى، لاسيما أثناء تساقط الأمطار، حيث يجد السكان صعوبة في التنقل عبر هذه الطرقات شبه الترابية التي تتحول إلى مجموعة من البرك والمستنقعات، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف الناقلين للتوجه لهذه القرى وولّد أزمة نقل خاصة بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين.

عيسى .ل

رقم اليوم

1211 مشارك غابوا عن مسابقات التربية بجيجل

كشفت مصالح مديرية التربية بجيجل، عن تسجيل غياب 1211مشارك ضمن مسابقات التربية للمقتصدين والمستشارين والمشرفين التربويين التي تم إجراؤها أول أمس، بما يعادل 34 بالمئة من عدد المترشحين الذين يتنافسون على 74 منصبا في خمس مسابقات على مستوى 10 مراكز لإجراء المسابقات بالولاية.