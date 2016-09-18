أرسلت،أمس، مصالح دائرة الخروب بقسنطينة، قائمة المعنيين بالاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي إلى الوالي، بعد أن انتهت رسميا من إعدادها، وهو ما يعني إمكانية نشر القائمة خلال أيام قليلة رغم أن العملية تأجلت عديد المرات، كما ستسلم 3040 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السنة الجارية.

رئيس البلدية عبد الحميد أبركان، أكد أن عدد المستفيدين يقدر بأزيد من 1300، في حين ذكر رئيس الدائرة في إحدى تصريحاته السابقة، أنها في حدود 1500 مستفيد، وقال إن الحصة الكاملة للسكن ببلدية الخروب تقدر بـ5000 وحدة سكنية اجتماعية، ينتظر توزيعها على مستحقيها خلال السنة الجارية عبر مراحل، حيث يتم نشر قوائم كل 3 أو 4 أشهر تماشيا مع جاهزية الورشات لعملية الإسكان.

يذكر أن جل الورشات لاتزال أشغال الطرقات والشبكات المختلفة جارية بها، في حين تفتقر بعض التجمعات الكبرى الجديدة للمرافق الضرورية، كالقطب الجديد عين نحاس، الذي يضم 3200 وحدة سكنية.

وفي انتظار نشر قائمة المستفيدين، تحوّل ملف السكن إلى الشغل الشاغل لسكان بلدية الخروب، خاصة أن الأمر تأجل في عديد المرات لعدة أسباب، أهمها قضية إسقاط البطاقية الوطنية لأسماء العشرات من أصحاب الطلبات الذين كانوا ضمن القوائم الأولية، لعدم أحقيتهم في الاستفادة. في حين أبدى الآلاف من المواطنين استياءهم من تأخر الإعلان عن القائمة الأولى، بسبب ما وصفوه بالظروف المزرية التي يعيشونها في ظل استئجار شقق بأسعار مرتفعة والإقامة في سكنات عائلية ضيقة.

ومن جهة إخرى أكد المدير الجهوي لوكالة ”عدل”، أن 3040 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد سيتم تسليمها قبل 31 ديسمبر 2016، خلال زيارة العمل التي قام بها أول أمس حسين واضح، والي ولاية قسنطينة، للمشروع.

وخلال تفقده لسير الأشغال، أكد الوالي على ضرورة تجهيز هذا الموقع السكني بمختلف المرافق العمومية الضرورية، مضيفا أنه سيعمل على توجيه المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية نحو منطقة الرتبة التي تحوي أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار. كما طلب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من المؤسسة الصينية المكلفة بإتمام أشغال المشروع، بإنجاز مجمعين مدرسيين بالموقع، وهو ما تعهدت به المؤسسة، علما أن التقديرات الأولية تشير إلى ضرورة إنجاز 8 مدراس ابتدائية، 04 متوسطات و 3 ثانويات.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجاز 3040 وحدة سكنية بما فيها أشغال التهيئة الخارجية قبل نهاية العام الجاري، على أن تسلم كامل الحصة من سكنات البيع بالإيجار التي يزيد عددها عن 6 آلاف وحدة بمنطقة الرتبة بديدوش مراد مع نهاية سنة 2017.

إيناس.ش