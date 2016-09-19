تليفريك قسنطينة متوقف عن الخدمة منذ 7 أشهر

يتساءل مواطنون بقسنطينة عن موعد إعادة وضع التليفريك حيز الخدمة، بعد توقفه منذ 7 أشهر وتسببّه في أزمة نقل زادت حدة مع الدخول الاجتماعي، بين وسط المدينة وعدة أحياء بالمنطقة الشرقية، في وقت لم تنطلق بعد عملية الصيانة التي أُغلق لأجلها.

والملاحظ أن توقف التليفريك عن الخدمة منذ 17 فيفري الماضي، أحدث أزمة نقل حقيقية بين وسط المدينة وأحياء شرق قسنطينة، مثل الأمير عبد القادر وسيدي مبروك والمنصورة والزيادية وجبل الوحش وسركينة، بعد أن كان أغلب سكان هذه الأحياء وكذا التلاميذ والطلبة يعتمدون عليه في معظم تنقلاتهم.

وصول أول فوج من الحجاج إلى مطار محمد بوضياف الدولي

وصل، ليلة الأحد إلى الاثنين، الفوج الأول من حجاج بيت الله الميامين لهذا الموسم إلى مطار محمد بوضياف الدولي قادمين من مطار جدة الدولي، بعد أن أدوا مناسك الركن الخامس من الإسلام.

وكان في استقبال الحجاج الميامين والي الولاية والسلطات المحلية المدنية وكذا العسكرية، إلى جانب أقارب وأصدقاء الحجاج الذين تواجدوا بكثرة بالمطار.

إيناس.ش

أصحاب سيارات ”الفرود” يتحكمون في النقل بجامعة قسنطينة 3

يعاني المتوجهون إلى جامعة قسنطينة 3 بعلي منجلي من متاعب التنقل يوميا، حيث لم تخصص الجهات الوصية لحد الآن أي وسيلة نقل رغم مرور أزيد من 3 سنوات عن دخول هذا المرفق التعليمي الهام الخدمة، وهو ما جعل أصحاب سيارات ”الفرود” يتحكمون في النقل ويفرضون منطقهم بأسعار أقل ما يقال عنها مرتفعة ومبالغ فيها.

ويشتكي الأساتذة الذين لا يحوزون سيارات خاصة، ومعهم عدد من الموظفين والطلبة، من مشكل التنقل إلى هذه الجامعة، خاصة أن أصحاب سيارات الأجرة العاملين عبر خط مدينة قسنطينة علي منجلي يرفضون العبور بالجامعة المذكورة، مؤكدين أنهم يدفعون يوميا أزيد من 300 دج ذهابا وإيابا، وهو ما صعب مأمورية العمل بالجامعة، خالصة أنهم يلتحقون متأخرين في عديد المرات بأماكن عملهم. كما أوضحوا أن أصحاب ”الفرود”، في غياب البديل، صاروا يطالبون بتسعيرات جنونية كدفع 400 دج نظير نقلهم من الجامعة إلى وسط مدينة قسنطينة، داعين السلطات المحلية وفي مقدمتها مديرية النقل التدخل لإيجاد مخرج عاجل وناجع لهذا المشكل الذي طال أمده.

ي.س

سكان أخروف بمدينة برج بوعريرج يقطعون الطريق

أقدم، أول أمس، سكان عمارات 750 مسكنا، المتواجدة بمنطقة أخروف في المدخل الشرقي لمدينة برج بوعريريج، على غلق الطريق الوطني رقم 05 على بالمدخل المؤدي إلى الطريق السيار في جزئه القريب من حيهم السكني، للمطالبة بتوفير ضروريات الحياة بتجمعاتهم السكانية الجديدة التي بقيت تفتقر لأدنى المرافق الخدماتية، رغم توزيع السكنات على مستحقيها منذ ثلاث سنوات.

وطالب المحتجون، من تلاميذ المدارس وسكان الحي الذي يبعد عن مدينة البرج بمسافة تزيد عن الكيلومترين، بتوفير النقل المدرسي والإسراع في إنجاز المؤسسات التربوية بمنطقة التوسع العمراني المحاذية لحي بومرقد، لإعفائهم من متاعب التنقل على مسافات بعيدة للوصول إلى المتوسطات والثانويات، مشيرين إلى انعدام أدنى المرافق الخدماتية والتعليمية واقتصارها على مجمع مدرسي يشهد حالة من الاكتظاظ لتزايد عدد السكان بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة التي عرفت توزيع حصة سكنية قدرها 750 مسكنا، فضلا عن إنجاز آلاف الوحدات السكنية بالمنطقة التي ينتظر توزيع حصص هامة منها خلال الأسابيع القادمة.

م.ق

فتح 16 مؤسسة تربوية جديدة بباتنة

تدعم قطاع التربية والتعليم بباتنة، مع بداية الدخول المدرسي الحالي، بستة عشر مؤسسة جديدة، منها أربع ثانويات وأربع متوسطات وثمانية مجمعات مدرسية. وزاد عدد الثانويات في الولاية إلى ثمانية وثمانين ثانوية. وقال مدير التربية إن كل الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية قد تم ضبطها، حيث تم توفير الكتاب المدرسي واتخذت إجراءات لتفادي المشاكل التي كانت قائمة من قبل في بعض المؤسسات الثانوية والإكمالية. ووزعت منحة الثلاثة آلاف دينار في وقتها المحدد.

.. وحملة ثانية للتحسيس من خطر حرائق الغابات بالولاية

بدأت، أمس، مصالح الغابات لولاية باتنة حملة ثانية واسعة النطاق، للتحسيس والتوعية بخطر الحرائق التي أصبحت تتعرض لها غابات الولاية وتتلف كل سنة مساحات شاسعة منها وتزيل ثروات غابية مهمة جدا، ويشترك مع الغابات مصالح البيئة والفلاحة والجمعيات العاملة في حقل الغابة والبيئة وجمعية الحظيرة الوطنية للبزمة.

وتستهدف الحملة بالدرجة الأولي السكان المجاورين للغابات الذين يشكلون المصدر الرئيسي لاندلاع الحرائق. وتحاول المصالح الغابية، حسب إطار بمديرية الغابات للولاية، إدماجهم في السياق العام الموجه للتقليل من هده الحرائق في المستقبل وخلق ديناميكية آلية تسمح بالوقاية والحذر والقيام بعمليات استباقية لتضييق الخناق علي الاسباب الرئيسية التي تودي إلى اندلاع حرائق كبرى في الوسط الغابي.

محمد.غ

توزيع 3 آلاف وحدة سكنية بسكيكدة هذا الأسبوع

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة، أن ما يقارب 5120 وحدة من السكن الاجتماعي ينتظر أن يتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية بخمس بلديات.

وتتركز أكبر البرامج والحصص السكنية بمواقع تتواجد بعاصمة الولاية، منها 1000 وحدة بمنطقة التوسع الجديدة بوزعرورة، و2250 مسكن بمنطقة مسيون، وبالقل 1100 مسكن، مقابل 400 مسكن بعزابة، 60 بأم الطوب، و60 أخرى ببلدية بن عزوز.

محمد.غ

رقم اليوم

17 ألف و116 حالة ولادة سجلت بقسنطينة خلال السداسي الأول من 2016

ذكر مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة تسجيل 17 ألف و116 حالة ولادة بولاية قسنطينة خلال السداسي الأول لسنة 2016، منها 14 ألف و94 جرت بالمؤسسات العمومية، في حين تم تسجيل 3022 حالة بالعيادات الخاصة، بما يعادل 17.65 بالمائة من مجمل الولادات. بينما بلغت نسبة حالات الحمل المُحولة من الولايات المجاورة، 25 بالمائة، أي ما يساوي رُبع عمليات التوليد المسجلة محليا.