استفادت ولاية برج بوعريريج من 38 عتادا جديدا للتكنولوجيا الجديدة ”أمسان” متعدد الخدمات، ضمن مخطط العمل المسطر من طرف المديرية العملية لاتصالات الجزائر، حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال لذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم الشروع في أشغال وضع هذه الأجهزة عبر مختلف البلديات والأحياء المبرمجة، بهدف تحديث الشبكة الهاتفية وربط الزبائن بالإنترنت عالي التدفق وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وشملت هذه العملية بلدية برج بوعريريج التي تعززت بـ9 أجهزة أمسان، إضافة إلى بلديتي اليشير وبئر قاصد علي بـ 4 أجهزة، حسب ما أضافه ذات المصدر، مشيرا إلى أنه سيتم وضع باقي الأجهزة عبر بلديات خليل وبليمور وغيلاسة. ومن أجل تلبية احتياجات وطلبات الزبائن المتزايدة، استفادت بلديات المنصورة وبرج الغدير وبرج بوعريريج من عتاد ”أمسان” جديد، بحيي فاطمي وفرحات عباس ببرج بوعريريج، نظرا لتشبع هذه المناطق وزيادة الطلبات على هذه الخدمة الحيوية للهاتف الثابت والإنترنت عالي التدفق، وفقا لنفس المصدر.

م.ق