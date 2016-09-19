أكد، أمس، الأمين الولائي للفلاحين بقسنطينة عوان سليمان، لـ”الفجر”، أن الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الفلاحية أجلت رسميا إلى أكتوبر القادم، والتي كانت مبرمجة يوم 22 سبتمبر، وذلك راجع أساسا إلى تأدية مناسك الحج، مضيفا أنه لأول مرة مند سنة 1999 سيسمح لاتحاد الفلاحين بالتواجد في اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات إضافة إلى كل الأجهزة التي ستشارك في إنجاح هذه العملية.

وحسب نفس المتحدث، فإن 6 جمعيات ستشارك في الانتخابات ”الجمعية العامة”، المعتمدة فقط، طبقا للقانون رقم 8 للجمعيات، لتبقى هناك 8 جمعيات تم تأسيسها حديثا غير معنية، مؤكدا أن القانون لا يسمح بمشاركة جمعية أنشئت في أقل من 40 يوما. وفي نفس السياق أوضح الأمين الولائي للفلاحين أنه تم الطعن في جمعية ”أشجار مثمرة” من طرف الاتحاد الوطني للفلاحين، حيث تمت مراسلة كل المسؤولين، بمن فيهم المحضر القضائي، لأن غياب المعني بالأمر ووجوده خارج الوطن يلغي تواجد جمعيته في الجمعية العامة بقوة القانون، مشيرا أن الاتحاد طلب من مدير الفلاحة لولاية قسنطينة ياسين غديري من أجل تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، حيث كانت هناك توصيات باحترام قوانين الجمهورية واحترام تعليمة الوالي.

إيناس.ش