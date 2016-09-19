أكد مدير الصحة لولاية قسنطينة عمر بن تواتي، أنه سيتم إعادة فتح مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي تدريجيا ابتداء من نهار اليوم الثلاثاء، على أن تدخل حيز الخدمة بصفة رسمية خلال الأسبوع المقبل.

مدير الصحة برّر تأخر فتح مصلحة التوليد التي تمت إعادة تهيئتها بالكامل، بمواجهة بعض العراقيل التقنية التي تتعلق بتجريب الأجهزة والعتاد الطبي الجديد، إضافة إلى استغراق وقت لتجريب نظام المكيفات ووسائل سلامة الحوامل، كون الأمر يخص عتادا طبيا متطورا. فيما أكد ممثل مدير المستشفى الجامعي أن الإدارة تنتظر قدوم الممون لإعطاء شهادة المطابقة للتجهيزات الخاصة بالإنعاش.

وكانت لجنة وزارية قد حلت بداية الأسبوع الجاري في إطار التنسيق والمساعدة على إعادة فتح المصلحة، أين تم عقد اجتماع تأكد من خلاله جاهزيتها لإعادة الفتح، مضيفا أن هذه اللجنة زارت أمس مستشفى ديدوش مراد للوقوف على إعادة بعث العمليات الجراحية التي ستنطلق في 25 سبتمبر الجاري. وذكر مدير القطاع، خلال برنامج فوروم إذاعة سيرتا، أن مستشفيات الولاية تضم حاليا 543 سرير ولادة موزعة على العديد من المؤسسات، كعيادة سيدي مبروك بـ 72 سريرا و180 سريرا بالمصلحة الجديدة للمستشفى الجامعي و120 بالخروب، إضافة إلى عدد آخر بمستشفى البير و40 سريرا بمستشفى ديدوش مراد، وهو ما اعتبره المسؤول كافيا بالنسبة لحالات الولادة المحلية، مؤكدا في ذات السياق أن القطاع سيتدعم بـ80 سريرا آخر بعد استلام مركب الأم والطفل الواقع بالوحدة الجوارية 4 بعلي منجلي خلال الثلاثي الثالث من السنة المقبلة، إضافة إلى التوسعة الجديدة بعيادة سيدي مبروك التي تضم 80 سريرا آخر، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للأسرة 743 سريرا. كما أضاف بن تواتي أن هناك وعودا من الوزارة الوصية بتدعيم القطاع بأخصائيين في جراحة النساء والتوليد ابتداء من يوم أمس. وكشف ذات المسؤول أن أكثر من 17 بالمئة من عمليات الولادة تتم في العيادات الخاصة، وأعلن عن التحضير لاجتماع مع مدراء الصحة بالولايات المجاورة، لضبط وتنظيم عمليات تحويل الحوامل إلى قسنطينة. واعترف المسؤول الأول عن قطاع الصحة بعاصمة الشرق تسجيل سوء توزيع للعنصر البشري عبر كافة المؤسسات الاستشفائية، كما أكد على تدارك الأمر في أقرب الآجال لتحقيق توازن في الموارد البشرية عبر كافة تراب الولاية.

ي.س