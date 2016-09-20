غياب الأوعية العقارية يرهن إنجاز المشاريع السكنية ببني فودة في سطيف

تعرف بلدية بني فودة، الواقعة شرق ولاية سطيف، تأخرا كبيرا في إنجاز المشاريع التنموية بسبب النقص المسجل في الأوعية العقارية، لاسيما المشاريع السكنية التي استفادت منها البلدية خلال الخماسي الجاري، فعدد من المستفيدين من الإعانات العمومية الموجهة للبناء الريفي لايزالون يشتكون من التأخر الحاصل في إنجاز سكناتهم، الأمر الذي جعلهم يطالبون المصالح المعنية بالتدخل في أقرب الآجال لحل هذه الإشكالية ومن ثم تمكينهم من بناء سكناتهم التي يعلقون عليها آمالا كبيرة لتحسين ظروفهم المعيشية.

رئيس المجلس الشعبي البلدي أوضح في هذا السياق أن البلدية كانت قد استفادت منذ سنتين من حصة تقدر بـ 420 إعانة في السكن الريفي، غير أن إشكالية نقص العقار حالت دون تمكين المستفيدين منها من إنجاز سكناتهم، وأكد أن المشكلة مطروحة بالنسبة للمستفيدين الذين لا يملكون قطعا أرضية صالحة للبناء، وعددهم يقدر بـ 180 مستفيدا. وبالرغم من حيازتهم على قرارات الاستفادة إلا أنهم لم يتمكنوا من بناء مساكنهم، عكس العديد من المستفيدين الذين يملكون قطعا أرضية. ذات المصادر أوضح أن المصالح المعنية كانت قد اشترطت على البلدية القيام بدراسة تقنية شاملة بغرض تهيئة العديد من القطع الأرضية من أجل منحها لهؤلاء المستفيدين، غير أن العملية تعطلت بسبب الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، مع العلم أن مصالح البلدية هي الآن بصدد التنسيق مع مكتب الدراسات والخبير العقاري من أجل إنجاز الدراسة المذكورة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تسليم جزء على الأقل من هذه القطع الأرضية للمستفيدين المعنيين.

عيسى .ل

توقيف قابلتين بعيادة التوليد بسيدي مبروك في قسنطينة

كشف مدير المؤسسة الاستشفائية للتوليد بحي سيدي مبروك في قسنطينة، عن توقيف مؤقت لقابلتين في انتظار إحالتهما على مجلس التأديب، بسبب الإهمال والتغيبات المتكررة.

وحسب ما أكده مدير عيادة سيدي مبروك للتوليد، فإنه اكتشف لدى عودته من العطلة السنوية التي استمرت 19 يوما، تدهورا كبيرا وتسيبا بمختلف المصالح، ليقوم بعدة خرجات تفتيشية، حيث اكتشف إهمالا وغيابا من بعض الموظفين، ما أدى به إلى اتخاذ إجراء بتوقيف مؤقت لقابلة بمصلحة الرضاعة، بعد أن تأكد من ”إهمالها وعدم اهتمامها بالرضع وكذا عدم الالتزام بالمواعيد ، بالرغم من إنذارها في عدة مناسبات ”. كما قام المدير بتوقيف مؤقت لقابلة تعمل ضمن المناوبة الليلية بمصلحة الحمل عالي الخطورة.

إيناس.ش

”أونساج” خنشلة مولت 308 مشاريع منذ بداية السنة

كشف مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب بولاية خنشلة، أنه تم تمويل 308 مشاريع ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وقال خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس، إنه تم تحقيق حصيلة جيدة في توفير مناصب الشغل، لاسيما في المشاريع الممونة الموزعة بين قطاعات الفلاحة والصيد التي بلغت 168 مشروعا، يليه قطاع الخدمات بـ 58 مشروعا، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 45 مشروعا و25 مشروعا في قطاع الصناعة والصيانة. فيما يتوزع الباقي بين الحرف والمهن الحرة. وأشار مدير الوكالة إلى أن توجه الشباب أصحاب المؤسسات المنشأة في إطار جهاز الوكالة في الغالبية نحو نمط التمويل الثلاثي المقدرة قيمته بـ 10 ملايين دينار جزائري. كما كشف أن الوكالة استرجعت 53 بالمائة من الديون المستحقة. وتم التطرق إلى التوجهات الجديدة للوكالة نحو النشاطات التي تخلق الثروة ومناصب العمل بهدف تخفيض نسبة البطالة في الجزائر، إضافة إلى تشجيع الشباب حاملي المشاريع للولوج في المشاريع المبدعة والمبتكرة والصناعة، والفلاحة والبيئة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسياحة.

م.ق

40 فريقا للكشف الطبي في الوسط التربوي بعنابة

جندت مديرية الصحة بعنابة، 40 فريقا طبيا يشرف على حملة الكشف الطبي في الوسط التربوي عبر بلديات ولاية عنابة، حيث مر آلاف التلاميذ للطورين الأول والثاني على أطباء الأسنان، ثم على الأطباء العامين لكشف مختلف الأمراض التي يمكن أن تصيب هؤلاء المتمدرسين الذين يحول المصابون منهم بمختلف الأمراض للمصالح المتخصصة لمتابعة حالتهم الصحية.

وهيبة .ع