سمحت الخرجة الميدانية لوالي ميلة، نهار أول أمس، التي شملت 15 نقطة، باختيار الأرضية المقترحة لاحتضان محطة نقل المسافرين البرية على محور ميلة - الڤرارم، وكذا محور ميلة - قسنطينة، حيث تم اختيار منطقة المخالفة بالنسبة للأولى وبجانب مقبرة الشهداء القديمة على الطريق الوطني 79 بالنسبة للثانية.

انتقد الوالي بالمناسبة أشغال مختلف مشاريع إعادة الاعتبار لمدينة ميلة، التي عرفت انطلاقتها منذ عدة أشهر بوتيرة بطيئة وبسرعة السلحفاة، ومجمل التعهدات المقدمة لدى انطلاقة هذه الأشغال لم يتم الالتزام بها واحترامها، بل إن نوعية الأشغال في بعض المشاريع لم ترق للمستوى المقبول، الأمر الذي دفع مسؤول الهيئة التنفيذية إلى المطالبة بإصلاح ما تم إنجازه بصورة سيئة أوإعادة الأشغال من جديد، مانحا مهلة ثمانية أيام فقط للمقاولة القائمة على أشغال تهيئة الحديقة العمومية ”الوئام” لدعم الورشة أوفسخ الصفقة، منتقدا غياب التنسيق بين مختلف الأطراف الشريكة في مختلف العمليات وغياب المتابعة والرقابة للأشغال الجارية بمختلف الورشات.

التأخر في الإنجاز وعدم احترام مواعيد التسليم فتح الباب واسعا - يقول والي الولاية - أمام مختلف الشائعات التي أكد، أثناء وقوفه على ورشات مساء أمس الأول، أن من يدعون الحفاظ على البيئة هم من قاموا ببثها، مؤكدا أن مسعى السلطات العمومية ليس حرمان سكان مدينة ميلة والولاية عموما من فضاءات الراحة والترفيه وإنما دعم الموجود منها، كما هو الحال مع الحديقة العمومية ”شعبوب رشيد” التي سيتم برغم التأخر الكبير الذي عرفته تهيئتها قريبا، مثلما ستدعم بساحة عمومية كبرى مجاورة لها تم اقتطاعها من مساحات كانت مبنية تم هدمها.

رئيس بلدية ميلة اعترف أن مختلف الورشات استغلت فرصة دخول المسؤولين في العطلة السنوية لتركن بدورها للراحة، ولم تقم بما تعهدت به، وهو ما جعل الأشغال لا تتقدم خطوة واحدة إلى غاية موعد الدخول الاجتماعي، كاشفا في ذات السياق أن إحدى المؤسسات التي أوكل لها مشروع إنجاز مجسم النقطة الدائرية للإقامة الجامعية نقلت هذا المجسم المعدني القابل للتأكسد سريعا، كونه من النوعية الرديئة لمدينة ميلة بعدما تخلصت منه قسنطينة لذات السبب، فيما اشتكت مقاولات الانجاز من تأخر الإدارة في إتمام الإجراءات الخاصة بالصفقات وتسوية الوضعيات المالية، ما أثر سلبا على تقدم الأشغال والتوازن المالي لمؤسسات الانجاز.

محمد.ب